Alcaraz si è fatto male al polso per rispondere al servizio di Virtanen

El País scrive che gli si è piegato il polso per rispondere al servizio del finlandese. Il murciano non è mai riuscito ad avere continuità dal 2022.

Carlos Alcaraz salterà il Masters di Madrid a causa di un infortunio al polso. Secondo quanto riportato da El País, il tennista spagnolo potrebbe essersi fatto male nel match contro Otto Virtanen.

Avendo già saltato il torneo di Barcellona, Jannik Sinner resterà numero uno al mondo fino agli Internazionali di Roma, che si terranno dal 28 aprile al 17 maggio. E chissà se proprio lì, ci sarà una nuova sfida tra i due, come a Montecarlo, dove a spuntarla è stata l’altoatesino riprendendosi la vetta del ranking.

Alcaraz salterà Madrid per un problema al polso

El País scrive:

Si tratta della sua seconda assenza consecutiva nella capitale spagnola, dopo non aver potuto competere un anno fa a causa della coscia. Alcaraz ha lasciato le strutture del Reial Club de Tennis Barcelona con un’espressione preoccupata e dopo aver ammesso che il problema era “più serio” di quanto immaginasse. In particolare, al murciano si è piegato il polso nel tentativo di rispondere a un servizio del finlandese Otto Virtanen e, nonostante sperasse che il danno si limitasse a semplici fastidi, la successiva visita medica ha rivelato che era più grave.

Prima dell’inizio della stagione sulla terra battuta, Alcaraz aveva dichiarato che la sua intenzione era giocare il maggior numero possibile di tornei; una sfida enorme, considerando che non è mai riuscito ad avere continuità per un problema o un altro. Nel 2022 la caviglia destra lo privò di Roma; l’anno successivo il polso lo tenne lontano da Montecarlo; nel 2024 poté partecipare solo a Madrid prima del Roland Garros, e lo fece in condizioni precarie; e nella stagione successiva fu la coscia a tradirlo.