Una menzione speciale per Elmas che in questa partita ha cambiato tre ruoli e ha pure segnato.

La samba di Alisson e il ritorno dei top player in una gara senza storia. Il brasiliano segna e manda nel panico il Torino in ogni sgroppata, Gilmour padrone del centrocampo ed Elmas che torna al gol. Il Napoli che ritrova infortunati e nuovi calciatori vince soffrendo solo nel finale per la solita amnesia da calcio d’angolo come a Verona.

Nel primo tempo il Napoli parte a ritmo alto. Vergara e Alisson alle spalle di Hojlund mettono in apprensione la difesa granata con gli inserimenti. Tirano Politano e poi Olivera a un passo ma Paleari è pronto e fortunato, soprattutto sull’uruguaiano. Poi è una giocata del brasiliano a sbloccare dopo 7 minuti: giocata a rientrare da sinistra e tiro rasoterra velenoso sul primo palo. Al quarto d’ora il Toro si sveglia con Vlasic che per due volte tira e trova pronto Vanja su due stoccate velenose. Poi la partita si blocca a centrocampo con gli azzurri che provano a controllare e tenere lontano il Torino dall’area di Vanja. Al 34° ci prova Hojlund di testa ma la palla è di poca alta. La prima frazione di gioco termina senza

Nel secondo tempo dentro Anguissa e fuori Vergara per una botta. Il Napoli inizia come nel primo a ritmi alti. Alisson di sinistro sferra una diagonale rasoterra che Paleari respinge con difficoltà. Un minuto dopo Rasmus di sfondamento e tiro smorzato che il portiere granata manda in angolo in modo goffo. Gli azzurri vogliono il raddoppio. Ci prova Alisson di nuovo che sulla fascia fa impazzire i granata ma Paleari riesce a respingere. Al 23° arriva il gol con Elmas che su assist di testa di Politano trova l’angolo. Poi entrano anche De Bruyne e Lukaku per la prima volta insieme in questo campionato. La partita è in pieno controllo fino all’86° quando da un corner la difesa ha il solito blackout e Casadei trova il gol in mischia. Qualche apprensione ma nel recupero Kevin ci mette la sua esperienza e prende la squadra per mano la squadra nel finale.

Una menzione speciale per Elmas che in questa partita ha cambiato tre ruoli e ha pure segnato. Alisson ha numeri importanti che Conte potrà migliorare ancora di più. Rivedere la chioma di Anguissa e la danza di De Bruyne a centrocampo ha regalato emozioni oltre il risultato. E ci sono fuori McTominay, Lobotka, Neres e Di Lorenzo. Giusto per rendere chiara l’idea di quale Napoli non abbiamo potuto vedere. E chissà quale stagione sarebbe stata. Intanto bisogna finire questo campionato e consolidare il terzo posto. E che don Antonio possa restare a lungo.

