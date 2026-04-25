Torna Calciopoli? La Procura di Milano indaga su molte partite di Serie A

Calciopoli, a volte ritornano. Il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per «concorso in frode sportiva». Il 24 aprile – riferisce l’agenzia di stampa Agi, che ha diffuso la notizia – gli è stato notificato un avviso di garanzia.

L’inchiesta con al centro il campionato 2024-2025 è condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione. Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: l’inchiesta della Procura di Milano Scrive il Corriere della Sera che l’inchiesta cova dall’estate dello scorso anno sotto le macerie della crisi del calcio italiano e sta esplorando tutte le sue componenti, dagli arbitri alla Figc ai club fino ad arrivare alla giustizia sportiva. La Procura indaga per frode sportiva, la stessa ipotesi di reato attorno alla quale si dipanò la trama di «Calciopoli» culminata con la retrocessione in serie B della Juventus. Ci sarebbero state pressioni di Rocchi su Var e Avar (gli arbitri che lavorano al Var) durante le partite. Roba grossa. Grossissima. La prima partita sotto osservazione è Udinese-Parma del marzo 2025, al bar c’era Daniele Paterna interrogato dalla Procura di Milano. Interrogatorio interrotto quando il pm ha ritenuto che non stesse raccontando la verità.

La gomitata di Bastoni in Inter-Verona e il dialogo tra Fabbri e Nasca al Var C’è un invito a comparire inviato nei mesi scorsi a uno degli Avar indagati per concorso in frode sportiva. La partita incriminata è Inter-Verona dell’8 gennaio 2024. Scrive il Corsera che l’episodio dubbio è una gomitata del difensore nerazzurro Alessandro Bastoni al giocatore del Verona Duda. Il dialogo tra Michael Fabbri, arbitro, e Luigi Nasca, al Var, è stato rivelato integralmente nell’incontro di Coverciano: «C’è a terra qualcuno. No, aspetta. Fischia, fischia, ma fischia santo cielo. Voglio vedere che è successo. Parte tutto da qua, magari si vede il giocatore che cade, lascio questa camera», dice Nasca, a cui Fabbri replica: «Ho detto che lui (Duda, ndr) si è alzato, mi ha guardato e poi si è rimesso giù. Si alza, mi guarda e poi si rimette giù, questa è furbizia!».Mentre Fabbri è accerchiato dai giocatori del Verona, Nasca rivede le immagini del contatto tra Bastoni e Duda e decide di convalidare il decisivo gol di Frattesi: «Fammelo rivedere tutto. Bandiere, qualcosa? No, nessuna bandierina (per segnalare potenziali fuorigioco, ndr). Vai, vai, vai, vai. Adesso fammi rivedere. Qui è tutto regolare. Fammi rivedere il tiro. Buona, vai, dai veloce. Regolare. Fammi rivedere un attimo solo. Michael, sono Gigi: gol regolare, gol regolare».

Prosegue il Corsera: L’indagato, «in concorso con altri» avrebbe omesso di chiamare “On field review” al momento del fallo intenzionale di Bastoni commesso in una zona del campo distante dal gioco da cui seguiva immediatamente la rete della squadra di casa, decisiva del risultato finale. Sono diverse le partite del torneo scorso al vaglio degli inquirenti che si avviano a chiudere l’indagine tra non molto.