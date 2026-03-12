Tentazione Anguissa, è pronto per partire titolare contro il Lecce

Anguissa titolare contro il Lecce? Secondo Repubblica è possibile. Il tempo giocato contro il Torino ha lasciato sensazioni positive e sabato contro il Lecce Conte potrebbe schierarlo titolare.

Scrive Repubblica Napoli con Marzo Azzi:

Forza fisica, esperienza, tecnica e disciplina tattica. È bastato un tempo per riaccendere i riflettori sul gigante del Camerun, che non è apparso arrugginito dopo il lunghissimo periodo di stop e ha viceversa dimostrato di aver già recuperato una discreta condizione di forma. Non può dunque stupire la sua candidatura per una maglia da titolare per l’anticipo di dopodomani pomeriggio (ore 18) al Maradona con il Lecce: la prima delle 10 finali per la volata Champions che concluderanno il campionato.

Anguissa sposta gli equilibri e i suoi numeri prima dell’infortunio parlano chiaro: 4 gol e 2 assist in 11 partite, prima dell’infortunio che lo aveva messo ko in autunno. Fare a meno di un giocatore così determinante è stato un grave handicap e per questo pure Conte è tentato di rilanciarlo subito nella mischia contro il Lecce, dopo aver molto sentito negli ultimi quattro mesi l’assenza di uno dei suoi pretoriani. Il giocatore del Camerun non ha ancora i 90’ nelle gambe e potrebbe fare staffetta con Scott McTominay, a sua volta appena recuperato dopo un infortunio.