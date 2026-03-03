Home » Approfondimenti » Media e social

Taremi resterà all’Olympiakos, non partirà per prestare servizio all’esercito iraniano

Negli ultimi giorni è circolata una fake news, sfruttando le tensioni tra Iran, Stati Uniti e Israele. Nel post falso, all’attaccante veniva attribuita la frase: “Il mio paese ha bisogno di me”.

Si era diffusa nei giorni scorsi la voce che Mehdi Taremi, attaccante iraniano dell’Olympiakos, potesse lasciare la Grecia e il calcio per arruolarsi nell’esercito iraniano nella presunta guerra contro Stati Uniti e Israele. L’indiscrezione, circolata sui social e ripresa da alcuni siti, riportava frasi attribuite al giocatore come “Il mio paese ha bisogno di me”, che lasciavano intendere una scelta militare imminente.

In realtà, la notizia è totalmente infondata. L’agente di Taremi, Federico Pastorello, ha subito chiarito in un comunicato ufficiale:

Frasi attribuite a Mehdi Taremi non riflettono la realtà della situazione. Il giocatore è totalmente concentrato sul suo lavoro ad Atene”.

Il sito di fact checking Facta ha ricostruito l’origine della fake news: risale a un post su Facebook della pagina Football Stories, poi rilanciato su X. Nonostante le voci, Taremi ha giocato regolarmente domenica nella partita di campionato tra Panserraïkos e Olympiakos, confermando che il suo impegno resta interamente sul campo.

Il giocatore, tra i più forti nella storia recente del calcio iraniano, aveva già in passato preso posizione contro il regime del suo paese, sottolineando la distanza da qualsiasi iniziativa politica o militare. L’allarme sulla sua presunta partenza in guerra si è quindi rivelato infondato, mentre la sua carriera continua regolarmente in Grecia.

