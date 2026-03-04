Home » Il Campo » Calciomercato

Spinazzola, il Napoli gli ha proposto un rinnovo fino al 2027, lui vorrebbe arrivare al 2028

Schira su X scrive che intanto Rino Gattuso è pronto a convocarlo in Nazionale per le partite dei playoff

Mp Firenze 13/09/2025 - campionato di calcio serie A / Fiorentina-Napoli / foto Matteo Papini/Image Sport nella foto: Leonardo Spinazzola

Il contratto in scadenza non è mai stato un problema per Leo­nardo Spinaz­zola anzi que­sta situa­zione di incer­tezza sem­bra quasi essere stata uno sti­molo ulte­riore per dimo­strarsi all’altezza di Napoli. Ora però è venuto il momento di mettere mano al suo contratto, come riporta su X l’esperto Nicolò Schira. Ecco le condizioni di rinnovo proposte a Spinazzola

Il difensore azzurro dunque vorrebbe un prolungamento di due anni contro l’anno offerto dal Napoli, mentre ha già gli scarpini pronti per la Nazionale

