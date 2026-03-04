Spinazzola, il Napoli gli ha proposto un rinnovo fino al 2027, lui vorrebbe arrivare al 2028
Schira su X scrive che intanto Rino Gattuso è pronto a convocarlo in Nazionale per le partite dei playoff
Il contratto in scadenza non è mai stato un problema per Leonardo Spinazzola anzi questa situazione di incertezza sembra quasi essere stata uno stimolo ulteriore per dimostrarsi all’altezza di Napoli. Ora però è venuto il momento di mettere mano al suo contratto, come riporta su X l’esperto Nicolò Schira. Ecco le condizioni di rinnovo proposte a Spinazzola
Il difensore azzurro dunque vorrebbe un prolungamento di due anni contro l’anno offerto dal Napoli, mentre ha già gli scarpini pronti per la Nazionale
🚨 Excl. – Talks in progress for Leonardo #Spinazzola’s contract extension with #Napoli, which have offered a renewal until 2027; while the left back would like a deal until 2028. Meanwhile coach Rino #Gattuso is ready to call him in Italy National Team for the Playoff’s Matches
