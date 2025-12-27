Juan Jesus e Spinazzola, quando il contratto in scadenza non è un problema
La Gazzetta: entrambi dovrebbero rimanere a Napoli. Juan Jesus è un riferimento indispensabile anche per Conte, così come Spina tornato ai suoi livelli
Juan Jesus e Spinazzola, quando il contratto in scadenza non è un problema
La Gazzetta scrive di Juan Jesus due calciatori del Napoli che hanno il contratto in scadenza ma le cui prestazioni continuano a essere ampiamente positive. Il rinnovo è in vista per entrambi.
Scrive la Gazzetta:
Il contratto in scadenza non è certo una novità. E di sicuro non ne sta limitando le prestazioni. Anzi, a guardar bene, per Juan Jesus e Leonardo Spinazzola questa situazione di incertezza sembra quasi essere uno stimolo ulteriore per dimostrarsi all’altezza di Napoli. E a Riad sono stati tra i grandi protagonisti della vittoria in Supercoppa. Juan Jesus è stato la sorpresa sin dalla semifinale: preferito a Buongiorno, il brasiliano è stato impeccabile col Milan – dimostrando la propria leadership nel momento in cui è aumentata la tensione, andando sempre a difendere il compagno e si è ripetuto col Bologna. Un anno fa il rinnovo partì automatico, ora ci sarà da discute ma sta meritando il prolungamento. E anche nello spogliatoio resta un punto di riferimento: la sua è una voce autorevole, come viene mostrato bene nel film dell’ultima stagione azzurra. È lui a parlare con Conte quando c’è da chiedere… un riposo extra.
Il futuro di Juan Jesus, quindi, dovrebbe e potrebbe essere ancora a Napoli, come quello di Spinazzola, arrivato in azzurro nell’estate 2024 da svincolato dopo il mancato rinnovo con la Roma. E Spina quest’anno è tornato sui livelli di Euro 2020, tanto da aver ritrovato anche la convocazione in Nazionale. A Napoli sta bene e il suo desiderio è di continuare a vestire l’azzurro. Dopo aver contribuito a uno scudetto e una Supercoppa, anche il club sembra felice di accontentarlo.