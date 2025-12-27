Juan Jesus e Spinazzola, quando il contratto in scadenza non è un problema

La Gazzetta scrive di Juan Jesus due calciatori del Napoli che hanno il contratto in scadenza ma le cui prestazioni continuano a essere ampiamente positive. Il rinnovo è in vista per entrambi.

Scrive la Gazzetta:

Il con­tratto in sca­denza non è certo una novità. E di sicuro non ne sta limi­tando le pre­sta­zioni. Anzi, a guar­dar bene, per Juan Jesus e Leo­nardo Spi­naz­zola que­sta situa­zione di incer­tezza sem­bra quasi essere uno sti­molo ulte­riore per dimo­strarsi all’altezza di Napoli. E a Riad sono stati tra i grandi pro­ta­go­ni­sti della vit­to­ria in Super­coppa. Juan Jesus è stato la sor­presa sin dalla semi­fi­nale: pre­fe­rito a Buon­giorno, il bra­si­liano è stato impec­ca­bile col Milan – dimo­strando la pro­pria lea­der­ship nel momento in cui è aumen­tata la ten­sione, andando sem­pre a difen­dere il com­pa­gno e si è ripe­tuto col Bolo­gna. Un anno fa il rin­novo partì auto­ma­tico, ora ci sarà da discute ma sta meri­tando il pro­lun­ga­mento. E anche nello spo­glia­toio resta un punto di rife­ri­mento: la sua è una voce auto­re­vole, come viene mostrato bene nel film dell’ultima sta­gione azzurra. È lui a par­lare con Conte quando c’è da chie­dere… un riposo extra.

Il futuro di Juan Jesus, quindi, dovrebbe e potrebbe essere ancora a Napoli, come quello di Spi­naz­zola, arri­vato in azzurro nell’estate 2024 da svin­co­lato dopo il man­cato rin­novo con la Roma. E Spina quest’anno è tor­nato sui livelli di Euro 2020, tanto da aver ritro­vato anche la con­vo­ca­zione in Nazio­nale. A Napoli sta bene e il suo desi­de­rio è di con­ti­nuare a vestire l’azzurro. Dopo aver con­tri­buito a uno scu­detto e una Super­coppa, anche il club sem­bra felice di accon­ten­tarlo.