La Juventus sonda Spinazzola a parametro zero, gli offrirebbero due anni di contratto (Di Marzio)

La Juventus sta valutando il nome di Leonardo Spinazzola, al quale a giugno scadrà il contratto con il Napoli.

Come riportato da Gianluca Di Marzio:

La Juventus continua a lavorare sulle strategie di mercato della prossima stagione. Occhi sul centrocampo e in particolare sulla corsia mancina, dove Comolli e il suo staff stanno seguendo la situazione legata al futuro di Leonardo Spinazzola: l’esterno classe ’93 è in scadenza di contratto con il Napoli, e la dirigenza bianconera ha fatto un approccio per un suo possibile ritorno a parametro zero. Fino a questo momento il Napoli ha proposto un rinnovo di una stagione con opzione per la successiva, mentre la Juventus ne offrirebbe due soddisfando le richieste del calciatore. In ogni caso, per correttezza Spinazzola vuole dare priorità al club azzurro.