Serie A, Napoli-Milan si giocherà lunedì 6 aprile alle 20:45
Ufficializzate date e orari della 31esima giornata di Serie A. Da segnalare anche Inter-Roma domenica 5 aprile alle 20:45
La Serie A ha ufficializzato data e ora della 31esima giornata di Serie A: Napoli-Milan si giocherà lunedì 6 aprile alle 20:45.
Serie A: date e ore della 31esima giornata
(*) In caso di mancata qualificazione della Società Atalanta BC ai Quarti di Finale della UEFA Champions League, la gara Lecce-Atalanta si disputerà lunedì 6 aprile 2026 alle ore 15.00 e la gara Udinese-Como sarà anticipata alle ore 12.30 del medesimo giorno.
()** Scelta (“pick”) effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU LNPA n. 258 del 16 giugno 2025.