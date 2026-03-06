Serie A, Napoli-Milan si giocherà lunedì 6 aprile alle 20:45

Manfredi: “Cazzullo su Sal Da Vinci? Dispiace che ci siano pareri sbrigativi, ma è un amico e lo faremo ricredere”

A KK Napoli: "Festeggeremo Sal Da Vinci in maniera ufficiale mercoledì prossimo in Comune. Lo stadio Maradona è un patrimonio della città e dobbiamo salvaguardarlo e valorizzare, indipendentemente dagli Europei abbiamo preso un impegno e lo manterremo".