Politano: “È stato un peccato per il finale, non dobbiamo subire gol”

Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del Napoli contro il Torino

Napoli-Torino 2-1, Politano a Dazn

“È stato un peccato per il finale, eravamo stati bravi ad andare sul 2-0 e a controllare la gara. Non dobbiamo subire questi gol, nel finale può succedere di tutto Col mister scherzavamo sul salto all’assist, eravamo contenti. Peccato aver subito quel gol. Alisson Santos è un bravo ragazzo, sempre sorridente, preciso e puntuale agli allenamenti. Contenti di averlo con noi, è un giocatore forte. Siamo contenti di averlo in squadra”.

