Per i tifosi del Barcellona Donnarumma toglie apposta la mano sul gol di Valverde (ovviamente sono pazzi)
È un errore e mane, pensava di essere fuori area. Su X impazza la polemica: "Gigio più madridista di Florentino"
La grande prestazione di Federico Valverde, autore di una clamorosa tripletta, ha certificato il suo status di top in un match (Real–City) che, in questi anni, è stato tutto fuorché banale. Tuttavia, non sarebbe calcio se non aleggiasse sempre una nube di sospetto su ogni singola cosa che non va giù a un tifoso avversario. Il gol contestato? Il primo, avvenuto al 20’: Valverde scappa alle attenzioni di O’Reilly e si presenta davanti a Donnarumma, saltandolo secco prima di depositare in rete. Il problema? Gigio sembra togliere la mano, scatenando polemiche soprattutto tra i tifosi del Barcellona.
Chissà se stavolta farà lo spiritoso come in occasione della parato su Milik in quel Milan-Napoli dell’aprile 2018.
Donnarumma toglie la mano?
Su X la polemica impazza: alcuni accusano addirittura Donnarumma di essere madridista e chiedono chiarezza. In particolare, un utente ricorda gli errori di Gigio ai tempi del Psg, nel marzo 2022, quando un suo disimpegno errato portò al pareggio di Benzema, e commenta:
“Donnarumma più madridista d Florentino”
Colarumma más madridista que Florentino
March 12, 2026
Que hace Donnarumma? Guarda la mano? Investiguen
March 11, 2026