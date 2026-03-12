Home » Il Campo » Champions e calcio estero

Per i tifosi del Barcellona Donnarumma toglie apposta la mano sul gol di Valverde (ovviamente sono pazzi)

È un errore e mane, pensava di essere fuori area. Su X impazza la polemica: "Gigio più madridista di Florentino"

Paris Saint-Germain's Italian goalkeeper #01 Gianluigi Donnarumma reacts after crashing with Bayern Munich's German midfielder #42 Jamal Musiala during the FIFA Club World Cup 2025 quarterfinal football match between France's Paris Saint-Germain and Germany's Bayern Munich at the Mercedes-Benz Stadium in Atlanta on July 5, 2025. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

La grande prestazione di Federico Valverde, autore di una clamorosa tripletta, ha certificato il suo status di top in un match (Real–City) che, in questi anni, è stato tutto fuorché banale. Tuttavia, non sarebbe calcio se non aleggiasse sempre una nube di sospetto su ogni singola cosa che non va giù a un tifoso avversario. Il gol contestato? Il primo, avvenuto al 20’: Valverde scappa alle attenzioni di O’Reilly e si presenta davanti a Donnarumma, saltandolo secco prima di depositare in rete. Il problema? Gigio sembra togliere la mano, scatenando polemiche soprattutto tra i tifosi del Barcellona.

Chissà se stavolta farà lo spiritoso come in occasione della parato su Milik in quel Milan-Napoli dell’aprile 2018.

Donnarumma toglie la mano?

Su X la polemica impazza: alcuni accusano addirittura Donnarumma di essere madridista e chiedono chiarezza. In particolare, un utente ricorda gli errori di Gigio ai tempi del Psg, nel marzo 2022, quando un suo disimpegno errato portò al pareggio di Benzema, e commenta:

“Donnarumma più madridista d Florentino”

