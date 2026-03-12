Kvaratskhelia ha cambiato il destino del Psg: è entrato al 62esimo e ha invertito il senso della storia (L’Equipe)

Relegato in panchina, è entrato sul 2-2. Da lui un assist e due gol. La squadra di Luis Enrique si è improvvisamente reinventata un futuro in Champions League

Assist per il 3-2 di Vitinha e poi due gol a mettere in discesa la qualificazione del Psg ai quarti di Champions: così si potrebbe riassumere la prestazione sfoderata in mezz’ora da Kvara che, oltre alla vittoria, potrebbe aver regalato ai francesi una finale di stagione differente. Kvara era stato relegato in panchina da Luis Enrique. È entrato sul 2-2.

Ecco cosa scrive L’Équipe.

Kvara, eroe parigino

Scrive L’Equipe:

Nessuno crede che il Psg sia tornato al livello della scorsa stagione. Ma schiantando il Chelsea (5-2) il detentore del titolo si è reinventato un futuro in Champions League, proprio la sera in cui tutto era pronto per procurargli molti, moltissimi guai.

Il vento raramente gira da solo, bisogna mostrare una buona attitudine alle difficoltà e meritare collettivamente questo cambiamento decisivo nel cuore di una stagione: se il Psg non difende ancora molto bene, è tornato a essere efficace in attacco, e il suo destino si è trasformato dopo l’ingresso incredibile di Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia ha servito l’assist a Vitinha, e ha segnato due gol: una conclusione fantastica su azione personale (86’), poi, sul 4-2, approfittando di un’ultima situazione quattro contro due.

La storia non è finita, e le stesse debolezze difensive del Psg, che ha subito nove gol nelle ultime cinque serate europee, richiedono un certo livello di vigilanza, prima di martedì prossimo. Non è ancora il paradiso, ma sembra che l’inferno si allontani un po’.