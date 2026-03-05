Napoli-Torino, Gilmour guiderà il centrocampo azzurro accanto a Elmas (Corsport)

"Lo scozzese è l'unico centrocampista di ruolo a disposizione di Conte. Per ora, Billy ha giocato 442 minuti in Serie A e 85 in Champions. Numeri che domani dovranno bastare al Maradona"

Domani sera toccherà a Gilmour prendere per mano il centrocampo azzurro. Infatti, con Lobotka fuori dai giochi, Billy partirà titolare nel match contro il Torino. Ne parla Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport.

Napoli, ora è il momento di Gilmour

Si legge sul Corsport:

L’unico centrocampista di ruolo pienamente a disposizione di Conte è Billy Gilmour, che non gioca novanta minuti dal 28 ottobre, Lecce-Napoli 0-1. Tre giorni prima aveva disputato l’intera gara nella vittoria contro l’Inter e, ancora prima, 82 minuti proprio contro il Torino all’andata, quando da un suo tocco involontario nacque l’azione del gol decisivo di Simeone.

Il dato fotografa bene la stagione dello scozzese: cinque presenze da titolare in campionato, sei da subentrato, poi lo stop per l’intervento che ha risolto la pubalgia e un rientro fatto di spezzoni. Undici minuti con la Roma, panchina contro l’Atalanta, diciassette a Verona. In totale 442 minuti in Serie A e 85 in Champions, distribuiti in tre partite.

Numeri che domani dovranno bastare al Maradona, dove guiderà il centrocampo accanto a Elmas, ancora una volta adattato per necessità più che per scelta. La certezza, più che la sensazione, è che ancora una volta si giochi sul filo dell’emergenza. Perché se da un lato crescono le quotazioni dei rientri, dall’altro la coperta resta corta.

Gilmour ha collezionato finora 42 presenze totali con la maglia del Napoli.