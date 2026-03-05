Corrmezz: l'infortunio di Lobotka mai comunicato dal Napoli. Anguissa ha avuto per mesi un fantomatico problema alla schiena così come è indecifrabile la tendinite di McTominay

Lobotka, Anguissa, McTominay: l’infermeria del Napoli è il luogo dei misteri, nessuno sa quando se ne esce

Il Corriere del Mezzogiorno, con Donato Martucci, riflette giustamente sul mistero che avvolge gli infortunati del Napoli. Non si sa praticamente mai cosa sia realmente accaduto a calciatori che spariscono dal campo e non rientrano più per mesi. In assenza di diagnosi.

Scrive il Corriere del Mezzogiorno:

L’ultimo stop, quello di Lobotka, ma non solo, è addirittura avvolto dal mistero. Ufficialmente il Napoli non ha mai comunicato l’infortunio del giocatore ma il centrocampista, secondo i rumors, ha accusato problemi al quadricipite durante gli allenamenti e qualche noia muscolare già evidenziata a Verona. (…) Visto che non ci sono notizie certe, non si conosce l’entità dello stop fisico e quindi non si può fare una stima di massima del recupero del centrocampista slovacco.

Un altro stop dai contorni misterioso è stato quello di Anguissa. Il camerunense si è procurato una lesione muscolare rimediata a novembre con la nazionale. Dopo circa due mesi di stop – ormai vicino al recupero – ha iniziato ad accusare anche un fastidio alla schiena, che ne ha ulteriormente rallentato il rientro. Il suo recupero, inizialmente previsto tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, è stato poi rinviato e per diverso tempo lo staff medico del Napoli non è riuscito a stabilire con precisione il rientro.

E anche ciò che è capitato a Scott McTominay non è di certo chiaro. Lo scozzese uscì per precauzione contro il Genoa per un problema muscolare,

poi non si è allenato per diverso tempo in gruppo. (…) anche qui un corto circuito informativo per un infortunio al tendine del gluteo che ha tenuto

fuori il calciatore scozzese per un mese e può fargli saltare la quinta partita di fila.