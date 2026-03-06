Napoli-Torino 2-0, Elmas raddoppia per gli azzurri al sessantasettesimo (LIVE)
Elmas raddoppia in girata e il Napoli si trova con due gol di vantaggio sul Torino. Minuti preziosi per Anguissa entrato al posto di Vergara, subentrato anche Gutierrez al posto di Spinazzola
Il Napoli affronta il Torino per la ventottesima giornata di Serie A, match di venerdì sera al Maradona. Conte cambia formazione anche alla luce dell’ultimo infortunio di Lobotka. Torna Gilmour dal primo minuto vicino ad Elmas in mezzo al campo, Spinazzola e Politano sulle fasce. Davanti confermato il trio davanti, Vergara e Alisson Santos dietro Hojlund. In panchina invece tornano dopo la lunga degenza anche Anguissa e De Bruyne, possibile qualche scampolo di partita per loro. Il Torino invece arriva galvanizzato dopo la vittoria contro la Lazio nell’ultimo turno sotto la guida del nuovo allenatore D’Aversa. Azzurri chiamati a dare continuità alla vittoria contro il Verona per proseguire il percorso di testa che potrebbe portare alla prossima Champions League.
69′ Entra Gutierrez al posto di un esausto Spinazzola
68′ Elmas raddoppia! Cross dalla sinistra e spiazzata di Politano, sul pallone si avventa Elmas che con una gran girata batte Paleari. Bel gol del macedone
65′ Inizia a scaldarsi a bordo campo De Bruyne, applausi del Maradona
63′ Altro angolo conquistato da Alisson con un bel colpo di tacco, ma l’arbitro non ravvisa il calcio piazzato
59′ Discussione tra Elmas e Obrador, nervi tesi ma l’arbitro sede subito gli animi
56′ Napoli chiuso dietro ad aspettare il Toro che si sbilanci
52′ Hojlund riceve in profondità, protegge e calcia forte! Paleari mette in angolo in qualche modo
48′ Occasione per Alisson! Tiro da fuori del brasiliano, palla fuori di poco dallo specchio di Paleari
46′ Inizia il secondo tempo, entra Anguissa al posto di Vergara
Inizia il secondo tempo
46′ Fine primo tempo
45′ Un solo minuto di recupero
40′ Ultimi minuti alla fine del primo tempo, Toro che si è rifatto sotto dopo un momento di stasi
36′ Punizione sulla trequarti per gli azzurri, fallo su Vergara a metà campo
33′ Altra occasione per Hojlund! Cross dalla destra e colpo di testa Hojlund, alto sopra la traversa
28′ Lungo giro palla degli azzurri con i difensori, molto lento e di controllo
24′ Fase molto confusa, diverse imprecisione da ambo le parti. Occasione per Hoojlund, ma il suo tiro è distante dalla porta dopo una transizione veloce con Alisson e Vergara
19′ Il Napoli risponde, triangolazione tra Spinazzola e Alisson, poi l’esterno italiano conquista un calcio d’angolo sul lato sinistro
15′ Il Toro conquista un calcio angolo, risposta degli uomini di D’Aversa
12′ Napoli che prova a gestire la sfera dopo il vantaggio, il Torino prova a reagire di rabbia sportivo
7′ Vantaggio azzurro! Dopo un corner battuto dal Naopoli, il pallone arriva ad Alisson da fuori area, parte un fendente che batte Paleari sulm primo palo
4′ Prima occasione per il Napoli! Lavorazione del pallone da parte di Vergara e Hojlund, scarico su Politano che prova il tiro da fuori. Tiro centrale e facile per Paleari
1′ Inizia il match!
Le formazioni ufficiali di Napoli e Torino
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Alisson. All. Conte
TORINO (3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic, Simeone; Zapata. All. D’Aversa