Napoli, Lukaku e De Bruyne potrebbero rimanere anche l’anno prossimo (Sky)

Luca Marchetti, intervenuto a Radio Marte, ha analizzato quelli che saranno i piani del Napoli per il mercato estivo.

Mercato Napoli, il punto di Marchetti

“Le critiche rivolte a Conte mi sembrano un po’ esagerate. Non bisogna dimenticare che quest’anno il Napoli ha conquistato la Supercoppa. Inoltre l’allenatore è stato bravo a gestire i momenti più complicati della stagione. Naturalmente nel giudizio finale bisogna considerare tutto: la Champions non è andata bene, ma non si può dire che l’intera stagione sia stata negativa, anche perché il problema degli infortuni ha inciso molto”.

Il futuro di De Bruyne e Lukaku:

“A mio parere le possibilità che entrambi rimangano a Napoli sono piuttosto alte. Il club ha puntato su di loro con accordi di lunga durata. In questa stagione, di fatto, li abbiamo visti pochissimo e quindi è difficile pensare che possano attirare molte offerte sul mercato. Credo inoltre che loro stessi abbiano interesse a restare in una squadra competitiva come il Napoli, che con ogni probabilità disputerà la prossima Champions League”.

Possibile ringiovanimento della rosa:

“Nella squadra ci sono diversi giocatori oltre i trent’anni: Jesus, Rrahmani, Spinazzola, Di Lorenzo, Lobotka, Politano, De Bruyne, Anguissa e Lukaku. È probabile che la società faccia delle valutazioni su questo aspetto. Ci saranno confronti con i giocatori coinvolti. Il ciclo iniziato con Spalletti ha portato trofei e risultati importanti, ma potrebbe essere arrivato vicino alla sua conclusione. Il club azzurro rifletterà su come intervenire”.

Situazione Lucca:

“Una mezza stagione negativa non basta per svalutare del tutto un investimento e le qualità di un calciatore. Tuttavia, se Conte dovesse restare sulla panchina del Napoli, è possibile che Lucca non continui la sua esperienza in azzurro, perché tra i due non si è mai creato il giusto rapporto. Nei mesi passati il giocatore aveva ricevuto diverse richieste, quindi si vedrà cosa succederà”.