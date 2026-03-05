Anguissa, a volte ritornano (Repubblica)

Frank Anguissa dovrebbe essere convocato per Napoli-Torino di venerdì sera. E sarebbe una clamorosa novità. Ne scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi.

Undici presenze, con appena il 38 per 100 dei minuti giocati nelle prime 27 giornate del campionato. Ma anche e soprattutto un bottino straordinario di 4 gol e 2 assist: numeri che acuiscono il rimpianto del Napoli per aver perso così a lungo Frank Zambo Anguissa, sparito dai radar per un gravissimo infortunio muscolare lo scorso 9 novembre, all’indomani della sconfitta di Bologna. Fino a quel momento il centrocampista africano era stato infatti il più continuo e determinante dei giocatori azzurri.

Per quasi quattro mesi la squadra ha dovuto fare a meno di un campione come lui ed è dunque comprensibile l’impazienza – mista a sollievo – che sta precedendo a Castel Volturno il rituale delle convocazioni per la sfida di domani sera (ore 20.45) al Maradona con il Torino, visto che nella lista dei disponibili sta finalmente per ricomparire il nome del gigante del Camerun.