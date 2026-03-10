Napoli, il sindaco Manfredi: “Nelle giornate Fai, il Maradona sarà aperto alle visite gratuitamente”

Sabato 21 e domenica 22 marzo. "Un luogo simbolo della nostra città che, dal campo alle gradinate, fino al celebre murales di Jorit dedicato a Maradona, racconta passione, identità e storia".

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha annunciato che sabato 21 e domenica 22 marzo, in occasione delle giornate Fai, lo stadio Maradona sarà aperto alle visite gratuitamente.

Attraverso un post sui social, Manfredi ha dichiarato:

“Spesso mi hanno chiesto di aprire lo Stadio Diego Armando Maradona ai visitatori. Oggi questa richiesta diventa realtà sabato 21 e domenica 22 marzo. Nelle Giornate Fai, grazie alla collaborazione con il Fai – Fondo Ambiente Italiano, lo stadio sarà aperto gratuitamente alle visite. Un luogo simbolo della nostra città che, dal campo alle gradinate, fino al celebre murales di Jorit dedicato a Maradona all’esterno dello stadio, racconta passione, identità e storia. Siamo certi che sarà una grande opportunità per cittadini, tifosi azzurri e turisti“.