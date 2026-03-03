Stadio Maradona, il Comune insiste e fa da solo: invia il cronoprogramma alla Figc, deciderà la Uefa a ottobre

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi insiste, così come l’assessore alle Infrastrutture Cosenza. Vanno avanti anche senza il Napoli. Hanno inviato il dossier stadio alla Figc.

Ne scrive il Corriere del Mezzogiorno con Paolo Cuozzo:

Il Comune di Napoli ha inviato alla Federcalcio il questionario compilato per la candidatura della città agli Europei di calcio del 2032. Il dossier che

Palazzo San Giacomo ha inviato alla Figc comprende «il dettaglio grafico» relativo al progetto di rinnovamento dello stadio, «sviluppato, attraverso una rappresentazione su mappa, sulla base dei parametri contenuti nella check list e nel template Uefa». Quindi il progetto per la ristrutturazione del Maradona suddiviso in tre voci: «Stadium Template», «Staadium Expediture Overview» e «Stadium Check list», così come viene chiesto da via Allegri. A ciò, il Comune ha dovuto allegare il cronoprogramma aggiornato delle progettualità previste per lo stadio, quale evidenza dello stato di avanzamento in vista della scadenza del prossimo 31 luglio. Data, questa, in cui l’intero dossier sarà recapitato all’Uefa, che poi deciderà le cinque città italiane il 10 ottobre. Napoli, al momento, sta procedendo senza la condivisione del Calcio Napoli, relativamente al progetto stadio. Il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha più volte ribadito che intende costruire uno stadio proprio e che nono intende investire nel Maradona.