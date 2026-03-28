Dal Belgio: “Il Napoli sta creando un’immagine negativa di Lukaku per venderlo”

Il giornale belga Hln apre la sezione calcistica con l’affaire Lukaku e il titolo è chiarissimo: “Non si tratta solo di allenarsi in Belgio: il Napoli sta cercando di spingere Romelu Lukaku verso la cessione“.

Il quotidiano scrive che si tratta di un’operazione fortemente spinta dal Napoli, attraverso la stampa, con l’obiettivo di liberarsi dell’attaccante.

Scrive Hln:

Lukaku ha preferito rimanere nel nostro Paese per completare un programma individuale. È convinto che qui farà progressi più rapidi che a Napoli. Da solo, concentrandosi interamente su se stesso. La Federazione calcistica belga ha reagito con comprensione, il Napoli, invece…

Sostengono che Lukaku non stia rispettando gli accordi presi, che abbia deciso tutto di sua iniziativa e che sia assente ingiustificatamente da mercoledì. Il Napoli sarebbe “irritato” e persino “furioso”. Questo sentimento è stato diligentemente comunicato dal club alla stampa italiana, e non è un caso.

Il Napoli ha trovato un pretesto per criticarlo. Si sta creando un’immagine negativa: il presidente Aurelio De Laurentiis sa quali fili tirare. È forse il primo passo verso l’addio?

Prosegue Hln:

Il Napoli sarebbe certamente aperto alla partenza di Lukaku la prossima estate. Ha ancora un anno di contratto e guadagna molto, con uno stipendio annuo lordo di 7,7 milioni di euro. A Napoli, però, ci si chiede: Lukaku vale ancora quella cifra? Quel fisico martoriato, si sa.

Secondo gli osservatori, “questa stagione ha dimostrato che il Napoli e Conte possono farcela anche senza Lukaku”.

Nel frattempo, il suo entourage è impegnato a “limitare i danni”. Il suo agente, Federico Pastorello, ha già contattato il direttore tecnico Giovanni Manna nel tentativo di stemperare la situazione. Ha sottolineato che Lukaku non vuole problemi e desidera semplicemente tornare in piena forma il prima possibile.

Anche Vincent Mannaert, direttore tecnico della Football Association, sta cercando di appianare le divergenze. “Sono convinto che le divergenze si risolveranno rapidamente”, afferma. “In fin dei conti, tutti hanno lo stesso interesse: far tornare Romelu in forma per giocare. Presumo che troveranno un punto d’incontro. Anzi, prima piuttosto che poi.”