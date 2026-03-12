L’Iran rischia una multa di quasi 500mila euro e di essere escluso dalle competizioni Fifa per il ritiro dal Mondiale (Rmc Sport)
La cifra della multa dipenderà dalla data in cui verrà ufficializzato il ritiro. Inoltre, la commissione disciplinare della Fifa potrebbe anche imporre sanzioni sportive.
L’Iran rischia diverse sanzioni dopo l’annuncio del Ministro per lo sport di non voler partecipare ai Mondiali 2026 che si svolgeranno negli Stati Uniti, Canada e Messico.
I rischi della Nazionale dell’Iran per il ritiro dai Mondiali 2026
Come riportato da Rmc Sport:
L’Iran, inserito nel gruppo G del prossimo Mondiale, dovrebbe giocare le sue tre partite negli Stati Uniti contro Belgio, Egitto e Nuova Zelanda. Le partite sono previste a Los Angeles e Seattle. L’Iran rischia sanzioni molto pesanti in caso di ritiro unilaterale. Le Nazionali iraniane potrebbero essere escluse da tutte le future competizioni organizzate dalla Fifa. Inoltre, in caso di ritiro, il Paese rischia una multa minima di 275mila euro, che potrebbe arrivare fino a 555mila euro; l’importo dipenderebbe dalla data in cui la squadra decidesse di ritirarsi. Infine, la commissione disciplinare della Fifa potrebbe anche imporre sanzioni sportive alla Nazionale.