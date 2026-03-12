L’Iran rischia una multa di quasi 500mila euro e di essere escluso dalle competizioni Fifa per il ritiro dal Mondiale (Rmc Sport)

Real Madrid-City, Guardiola è rimasto vittima delle proprie idee: sarebbe servito un approccio più prudente

Marca: "I calciatori del Real sono arrivati dalle parti di Donnarumma tre volte nel primo tempo e hanno segnato tre gol. Pep avrebbe dovuto capire che i Blancos sono una squadra che si sente a suo agio quando ha spazi per correre"