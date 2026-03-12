La retrocessione del Tottenham è necessaria, l’inadeguato Tudor è il tecnico che si meritano (Guardian)

ROMA – Il Tottenham di Igor Tudor è “un’evoluzione orgogliosa che va oltre la difesa. Oltre il possesso palla. Oltre il portiere. Oltre la tattica, oltre il lavoro di squadra, oltre la competenza, oltre la basilare capacità umana di stare eretti. E – chissà? – forse anche oltre la Premier League”. Mancava Jonathan Liew al coro unanime degli editorialisti inglesi che in queste ore stanno distruggendo il tecnico che sta affondando gli Spurs. Il suo articolo sul Guardian è a suo modo una chiusura. Perché – come suo solito – analizza l’evento per trarne una lezione più generale.

Tottenham, ecco tutto ciò che non va

“Francamente – scrive – l’irascibile e totalmente inadeguato Tudor è l’allenatore che gli Spurs meritano davvero in questo momento, la logica conseguenza di una grande strategia di auto-immolazione durata forse otto anni, una strategia con cui il Tottenham ha costruito una delle operazioni commerciali più impressionanti nello sport professionistico, dimenticando ogni singolo aspetto che rende lo sport professionistico degno di essere seguito”.

Liew scrive che tutto al Tottenham Hotspur Stadium è una “spinta a guardare qualcos’altro. I cartelloni pubblicitari elettronici sfarfallano con le pubblicità delle tante altre attrazioni dello stadio: lo Skywalk, il rugby, il football americano, un concerto di Bad Bunny a giugno. Per i tifosi di lunga data che frequentavano il vecchio White Hart Lane, che si recavano a Wembley e Milton Keynes, il messaggio è sottile: potreste pensare che questa sia casa vostra. Ma non lo è, non proprio”.

“E naturalmente questo è anche il modello finanziario di grande successo che sostiene il moderno Tottenham, che ha pagato Tanguy Ndombele e Xavi Simons, che li ha condotti nella terra promessa della top 10 della Deloitte Money League, che ha fatto il nido per due decenni e gli ha garantito un posto nella sfortunata classifica della Super League. In questo contesto, la retrocessione del Tottenham potrebbe essere considerata il fallimento più spettacolare nella storia del calcio inglese: l’autogol da 90 metri, le elezioni anticipate di Theresa May, il Devon Loch delle grandi prestazioni”.

“Ecco perché è assolutamente necessario che ciò accada”, continua Liew. “In poche parole, se lo sport vuole avere un significato, deve esserci una responsabilità per il fallimento. Forse negli anni a venire “fare un Tottenham” assumerà una sorta di status di orrore mitico nei circoli dirigenziali, la testa sul bastone, la macabra favola della buonanotte che gli amministratori delegati raccontano alle loro segretarie la sera. Solo che questa non è una favola di stregoni. È, al contrario, esattamente ciò che accade quando si smette di credere nella magia”.

“Questa resta una squadra di giocatori di grande talento: una squadra di campioni del mondo, ambiti e giocatori internazionali esperti in ogni ruolo. Parte del fascino esemplare della squadra attuale è come anche i giocatori più bravi dipendano ancora da un ambiente stimolante, da una cultura, da una fiducia in se stessi e da un’identità di gioco”.

La questione allenatori

Poi ci sono gli allenatori. Da Pochettino sostituito con José Mourinho nel 2019 (“l’equivalente di eseguire quell’operazione con pinze e fiamma ossidrica: bruciare un intero modo di giocare sull’altare del calcio reattivo e a blocco basso”). “Poi sono arrivati ​​il ​​limitato Nuno Espírito Santo e l’accondiscendente Antonio Conte, seguiti da un po’ di ciarlataneria alla Cristian Stellini, e infine dal circo itinerante di Ange Postecoglou. Sebbene avessero tutti stili e tattiche diverse, in un certo senso avevano un legame importante, una liturgia di scuse provata e provata che suonava più o meno così: io sono un vincitore. Voi, invece, siete un branco di perdenti, perdere è insito in voi, parte del vostro DNA, endemico nella tifoseria e incrostato nei muri come l’amianto. Ho provato di tutto, ma alla fine voi siete dei perdenti incalliti, e se perdete sotto i miei occhi non è colpa mia”.

E forse “non è poi così sorprendente scoprire che una squadra a cui viene costantemente detto di essere immersa in una cultura del fallimento alla fine inizia a giocare come se fosse immersa in una cultura del fallimento”.

Retrocessione: che gli Spurs ne abbiano bisogno?

“Conte e Postecoglou sono riusciti brevemente a trascendere queste forze grazie alle loro brillanti capacità comunicative e alla loro chiara ideologia calcistica”. Gli altri no, continua Liew. “Ma sottolinea anche quanto le squadre di calcio, per quanto caotiche, possano ancora funzionare sulla base di un’idea, di una mitologia fondante”.

“E a lungo termine, forse anche la retrocessione è ciò di cui hanno bisogno gli Spurs. Ciò di cui hanno bisogno è un piccolo reset, un po’ di umiltà, un piccolo viaggio a Lincoln e un promemoria del perché il calcio è importante. Non una strategia di marketing digitale, non una rete di sicurezza commerciale, ma un rituale e un rito, il calcio per la propria gioia, i giocatori che giocano per amore del gioco”.