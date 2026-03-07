È finita 71-90. Il primo tempo si era chiuso 40-39 per Napoli. Ventitré le palle perse, troppe. E poi la debolezza mentale: alla prima spallata bolognese, la squadra si è dissolta

La Guerri Napoli Basket perde la quinta partita consecutiva, la sesta nelle ultime sette, contro la Virtus Bologna con il risultato di 71-90. La squadra di Dusko Ivanovic colleziona il nono successo nelle ultime 10 di campionato. Una partita dai due volti che il Napoli conduce bene per il primo tempo, ma che abbandona completamente nel secondo. Con questa vittoria la Virtus mantiene la testa della classifica, mentre la Guerri scivola al dodicesimo posto a pari punti con Sassari e Varese.

Guerri Napoli-Virtus Bologna, l’analisi del match

Il Napoli Basket gioca una prima metà di gara solida e in grado di mettere in difficoltà la Virtus, che impiega un po’ di tempo a entrare in ritmo e infatti segna per la prima volta dal campo dopo più di quattro minuti. Zemaitis e Whaley segnano i primi due canestri in maglia Napoli, mentre Flagg e Treier sono i più prolifici anche se è tutta la squadra a dare un ottimo apporto in attacco e in difesa.

All’intervallo i partenopei sono avanti “solo” 40-39 per le troppe palle perse: ben dodici. La Virtus rimane sempre attaccata nonostante le pessime percentuali da tre, grazie anche al giovane Francesco Ferrari che alla fine sarà il migliore in campo con ben 19 punti segnati.

La partita cambia completamente volto ad inizio secondo tempo. La Guerri Napoli concede un parziale di 0-12 che manda avanti di 11 punti la Virtus, entrata in campo con un altro piglio. È il momento decisivo. I partenopei non riusciranno più a colmare il gap, uscendo sempre di più dal match. Bologna dilaga nel finale arrivando anche a 20 punti di vantaggio, mentre i giocatori di Napoli si lasciano prendere anche dal nervosismo. La Guerri perde 71-90, il periodo buio continua.

Il dato evidente e grave sono sicuramente le 23 palle perse dei partenopei, una statistica che vanifica ogni speranza di poter vincere contro una squadra del calibro della Virtus. L’altro elemento negativo è l’aspetto mentale: dopo un buon primo tempo, alla prima spallata dei bolognesi la squadra di Magro ha completamente perso la bussola e lasciato il timone. E non è la prima volta che accade in questa stagione.

Il tabellino

Guerri Napoli-Virtus Olidata Bologna: 71-90 (21-16, 40-39, 50-63)

Guerri Napoli: Whaley 3, Flagg 10, El-Amin 5, Faggian, Zemaitis 9, Gloria, Treier 9, Gentile 5, Caruso 9, Totè 10, Bolton 11. Coach Magro

Virtus Olidata Bologna: Vildoza 3, Baiocchi 2, Edwards 6, Niang 10, Accorsi 1, Smailagic 10, Alston Jr. 9, Ferrari 19, Morgan 14, Diarra 14, Diouf, Akele 2. Coach Ivanovic