Beukema torna in panchina, col Torino Olivera nella difesa a tre (Gazzetta)

Stasera si gioca Napoli-Torino (ore 20.45). La Gazzetta, con Vincenzo D’Angelo, anticipa le scelte di Antonio Conte. Ricordiamo che De Bruyne e Anguissa tornano in panchina ma del centrocampo titolare non ci sarà nessuno in campo. Assente anche Di Lorenzo Neres e Rrahmani.

Scrive la Gazzetta:

Il Napoli di un anno fa raggiunse lo scudetto cullandosi su una solidità difensiva impressionante. Quest’anno, invece, impressiona la facilità con cui gli azzurri subiscono gol.Forse è per questo che Conte oggi mischierà le carte indifesa: tra i pali rientrerà Milinkovic Savic, ma davanti a lui ci sarà un terzetto di mancini: Olivera, infatti, è favorito su Beukema e il suo ingresso nell’undici titolare costringerà Juan Jesus ad agire sul centrodestra,

con Buongiorno che tornerà a fare il centrale per la prima volta dalla disastrosa trasferta di Genova. Un rischio? Forse. Anche perché Beukema era sembrato in crescita nelle ultime uscite.

Detto di Gilmour in regia, sulle fasce si va verso la conferma di Politano e Spinazzola, non brillanti aVerona come il resto della squadra. E davanti terza consecutiva per Vergara e Alisson alle spalle di Hojlund. Il danese è sempre più l’uomo del destino, il centravanti a cui Napoli chiede i gol per la prossima Champions. Rasmus a Verona ha eguagliato il suo record in A (9 reti), stasera vorrebbe quantomeno pareggiare quello personale in un campionato (10) stabilità al primo anno con il Manchester United.