Home » Approfondimenti » Media e social

Il Nottingham Forest ha già scaricato Lucca (ora il Napoli dovrà vedere a chi sbolognare il pesaturo)

Neanche convocato per la partita persa a Brighton: l'attaccante a giugno tornerà alla base. Anche Marianucci è ormai panchina fisso a Torino

Lucca

Nottingham Forest's Italian striker #20 Lorenzo Lucca gestures during the English Premier League football match between Leeds United and Nottingham Forest at Elland Road in Leeds, northern England on February 06, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

Il Nottingham Forest ha già scaricato Lucca (ora il Napoli dovrà vedere a chi sbolognare il pesaturo)

È durata lo spazio di un mattino l’avventura di Lucca al Nottingham Forest. L’attaccante del Napoli è stato bocciato – pare senza appello – da parte del club dello sceriffo di Nottingham. Non è stato nemmeno convocato per la partita di oggi che il Forest ha perso 2-1 in casa del Brighton. Al club non sono piaciuti alcuni atteggiamenti dell’attaccante ex Udinese. Ai tifosi invece non sono piaciute le sue prestazioni. Il Napoli deve quindi prepararsi. A giugno il calciatore tornerà alla base e dovrà essere sbolognato altrove. Facciamo qui notare che anche Marianucci è rapidamente finito in panchina col Torino. Qualcuno aveva alzato la cresta accusando Conte anche della partenza di Marianucci. È dura la vita.

Correlate