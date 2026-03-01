Il Nottingham Forest ha già scaricato Lucca (ora il Napoli dovrà vedere a chi sbolognare il pesaturo)

È durata lo spazio di un mattino l’avventura di Lucca al Nottingham Forest. L’attaccante del Napoli è stato bocciato – pare senza appello – da parte del club dello sceriffo di Nottingham. Non è stato nemmeno convocato per la partita di oggi che il Forest ha perso 2-1 in casa del Brighton. Al club non sono piaciuti alcuni atteggiamenti dell’attaccante ex Udinese. Ai tifosi invece non sono piaciute le sue prestazioni. Il Napoli deve quindi prepararsi. A giugno il calciatore tornerà alla base e dovrà essere sbolognato altrove. Facciamo qui notare che anche Marianucci è rapidamente finito in panchina col Torino. Qualcuno aveva alzato la cresta accusando Conte anche della partenza di Marianucci. È dura la vita.