Il Napoli sfida il Milan per Goretzka svincolato di lusso del Bayern

Il Napoli guarda a Goretzka svincolato di lusso del Bayern Monaco

Ne scrive il Corriere dello Sport. Non è un’operazione facile, il tedesco (31 anni) guadagna nove milioni l’anno. Ovviamente è una cifra fuori portata per il Napoli. Ma le sue pretese per rimanere in Europa dovranno giocoforza abbassarsi. Certo il club deve stare attento, quest’anno si è ritrovato il mercato bloccato per il costo del lavoro allargato. Di certo la storia tra Goretzka e il Bayern Monaco è alle battute finali. Giocherà il Mondiale negli Stati Uniti e poi deciderà cosa fare del proprio futuro. È un calciatore che ha raggiunto picchi di eccellenza, in grado di fare la differenza. Non a caso piace anche in Premier League.

Su di lui c’è anche il Milan. Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Napoli-Milan è cominciata molto prima di accendere le luci del Maradona: il 6 aprile sarà sfida in campo, testa a testa per il secondo posto, e nel frattempo la partita si gioca sul mercato. Non è solo il Diavolo ad aver messo nel mirino Leon Goretzka, illustre svincolato in scadenza il 30 giugno con il Bayern Monaco: alla corsa s’è iscritto anche il Napoli. Un profilo internazionale, un centrocampista di 31 anni che alle capacità tecniche abbina lo spessore fisico, garantendo intensità e grande impatto in entrambe le fasi e anche un po’ di assist e gol. Un giocatore completo, uno di quelli che aiutano a fare il salto di qualità anche in campo europeo.

In questa stagione, l’ultima in Baviera in assenza di un ormai improbabile rinnovo, ha collezionato 37 presenze, 2 gol e 2 assist, conquistando la Supercoppa di Germania. Lascerà uno stipendio monstre, da 9 milioni più bonus, e sul tavolo sono previste offerte notevoli. Tra i cinque e i sei almeno, verrebbe da dire.