Il Napoli ha fatto un tentativo per Goretzka: molto dipenderà dall’allenatore e da quanto vorrà investire De Laurentiis

Pedullà su YouTube: "Anche il Milan ha fatto un sondaggio e il tedesco avrà altre proposte anche in giro per il mondo."

Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube ha svelato un retroscena di mercato riguardante un interesse del Napoli per Goretzka.

Il Napoli ci ha provato per Goretzka: i dettagli

Spiega Pedullà:

“Goretzka ha tenuto molto alto l’interesse negli ultimi giorni di mercato invernale, perché il Bayern Monaco ha scelto di trattenerlo fino alla scadenza del contratto. Così poi, fondamentalmente, la situazione si è chiusa, ma ci sono stati alcuni giorni di fibrillazione dal 24-25 gennaio fino al 29-31, perché l’Atletico Madrid ha fatto un tentativo, un tentativo che però è andato a vuoto.

Anche due squadre italiane hanno sondato Goretzka: il Napoli è stata la prima squadra interessata; poi tutto dipenderà molto dall’allenatore, dal futuro, dai piani, dai progetti, dal piazzamento in Champions e da quanto vorrà investire De Laurentiis. Il Napoli ha fatto un tentativo, esattamente come il Milan. Il tedesco avrà altre proposte anche in giro per il mondo.”