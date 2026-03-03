De Laurentiis è contento della stagione del Napoli, Conte vuole rimanere: il divorzio è fantascienza (Il Mattino)

La questione infortuni non ha aperto chissà quali processi interni. Conte è l’uomo immagine del Napoli di De Laurentiis e parla da manager. La dichiarazione d'amore della figlia

De Laurentiis è contento della stagione del Napoli, Cont vuole rimanere: il divorzio è fantascienza (Il Mattino)

Conte e il Napoli. Ci sono tutti gli ingredienti per approdare al terzo anno, come da contratto. E chissà che non si arrivi al prolungamento. Conte è l’uomo immagine del club.

Ne scrive il quotidiano Il Mattino a firma Pino Taormina.

De Laurentiis vuole blindare Antonio Conte. Le premesse: non c’è aria di divorzio, non ci sono divergenze, non ci sono attriti particolari. E un dettaglio non di poco conto: De Laurentiis è contento della stagione azzurra, l’obiettivo aziendale era e resta quello della qualificazione in Champions. E la questione degli infortuni non ha aperto chissà quali processi interni. Dunque, tutta avanti con il Conte-ter. Ma una frenata c’è: sul prolungamento. Meglio lasciare tutto così. Almeno per adesso. De Laurentiis sa bene che non è questo il momento di aprire il discorso del rinnovo.

Non ci sono segnali di spaccatura. E sia ben chiaro: qualsiasi sarà il traguardo che verrà raggiunto. Ovvero, Champions o non Champions. Conte è l’uomo immagine del Napoli di De Laurentiis e parla da manager: andare in Champions significa avere un budget da 70 milioni in più e non essere costretti a dover limare il monte-ingaggi (già attorno ai 130 milioni), non dover per forza vendere qualche pezzo pregiato per far plusvalenze.

Conte non dà alcuna impressione di essersi stufato dopo due anni come, invece, dice la statistica della sua professione. Ma la statistica non tiene conto delle ragioni del cuore. Come quello della figlia Vittoria che ieri, candidamente, ha scritto sui social l’ennesima dichiarazione d’amore per Napoli: «Ti amerei, come amo Napoli.

