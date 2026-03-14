Il gioco delle formazioni di Conte. Ferrara e Giaccherini interrogano l’allenatore del Napoli a Dazn

Il Napoli batte anche il Lecce e si porta alla terza vittoria di seguito. Un risultato entusiasmante e una gara che ha cambiato volto dopo l’ingresso in campo di De Bruyne e McTominay.

Ciro Ferrara ed Emanuele Giaccherini propongono un gioco a Conte.

Il gioco delle formazioni di Conte

Ferrara: Stai recuperando i tuoi giocatori piano piano e abbiamo pensato di mettere giù una possibile formazione, qual è più vicina alla tua idea?

“Sono due formazioni interessanti, secondo me avere un play come Lobotka o Gilmour a centrocampo con McTominay è più consono. Avere due assaltatori come Anguissa e McTominay e meno palleggiatori la vedo meno, anche se durante una partita si può fare. Partiamo da un presupposto, noi stiamo recuperando giocatori che sono stati fuori a lungo e non possiamo pensare che tornino e abbiamo già la condizione. Oggi la scelta è stata di partire con Anguissa e Gilmour, perdevamo ho cambiato. Sono giocatori forti, ma bisogna dargli il tempo di riabituarsi. Ho detto ai ragazzi che loro devono avere fiducia di quello che sento e avverto perché so che devo fare delle scelte. Oggi a fine primo tempo ho fatto entrare Kevin e Scott e mi prendo le mie responsabilità, loro devono avere pazienza perché il bene comune di tutti noi è il Napoli. Dobbiamo centrare questa qualificazione Champions.