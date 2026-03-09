Guerri Napoli: ingaggiato Nick Marshall dall’Australia

Ala australiana in arrivo dal campionato australiano. Ha giocato in Ncaa. È è un'ala fisica capace di incidere sia in attacco che in difesa

Come accennato anche da Alessandro Magro in conferenza stampa dopo la partita contro la Virtus, la Guerri Napoli ha ora ufficializzato l’arrivo di un altro rinforzo per provare a invertire il trend negativo che sta affrontando la squadra. Il giocatore in questione è Nick Marhsall, in arrivo dalla Nbl, massima lega australiana. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale della società partenopea anche con le parole del GM, James Laughlin:

“La Guerri Napoli comunica di aver ingaggiato l’atleta australiano Nick Marshall fino al termine della stagione.

Marshall, classe 1999, nato ad Adelaide è un esterno di 198 centimetri, nell’ultima stagione ai Tasmania JackJumpers, squadra della Nbl, massima lega australiana. Conosciuto per la sua intensità difensiva, atletismo e versatilità sul perimetro, è un’ala fisica capace di incidere su entrambi i lati del camp. Marshall ha costruito la propria reputazione grazie a energia, fisicità e alla capacità di difendere su più posizioni.

Dopo l’esperienza Ncaa con i Loyola Greyhounds, Marshall ha giocato per quattro stagioni, dal 2021 al 2025, con gli Adelaide 36ers, in Nbl dove, nell’ultima stagione, ha disputato la sua migliore stagione, con 4.8 punti in 17 minuti di utilizzo tirando con oltre il 40% dal campo. Nella seconda parte del Campionato 2025 si è trasferito nella massima lega neozelandese, nei Wellington Saints, realizzando 19.9 punti di media, 7.4 rimbalzi a partita e 2.2 assist con una valutazione di oltre 20 per gara. Le sue prestazioni gli sono valse il premio di Most Outstanding Guard e l’inserimento nell’All-Star Five della Nznbl, confermando la sua crescita come uno dei migliori esterni della competizione.

Nella stagione in corso il ritorno in Australia, con i Tasmania Jackjumpers, dove ha disputato un campionato da 10.1 punti di media e 5.2 rimbalzi, tirando con il 54% dal campo. Il nuovo giocatore della Guerri Napoli è stato nominato miglior difensore del Campionato Australiano e “Most Improved Player” dell’intera Lega. Marshall ha giocato anche nella forte nazionale australiana in occasione delle qualificazioni ai Mondiali e alla Coppa D’Asia, dal 2022 al 2024. L’arrivo di Marshall porta atletismo, durezza difensiva e versatilità al reparto esterni di Napoli, oltre a una mentalità competitiva sviluppata nei campionati professionistici di Australia e Nuova Zelanda.

James Laughlin, GM Guerri Napoli:

‘Nick è un giocatore che abbiamo seguito con grande attenzione durante questa stagione di Nbl. La sua mentalità difensiva, l’atletismo e lo spirito competitivo si adattano perfettamente all’identità che vogliamo costruire. Siamo convinti che porterà fin da subito energia, versatilità e una mentalità vincente alla nostra squadra e alla città di Napoli.’ “