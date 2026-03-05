Home » Il Campo » Nazionale

Gattuso chiama Chiesa: il Ct prova a convincerlo a tornare in Nazionale per i playoff (Schira)

Questa stagione ha messo a referto 23 presenze totali: 16 in Premier League, 1 in Fa Cup, 2 in Carabao Cup e 4 in Champions League, mettendo a segno 3 gol (2 in campionato e 1 in Champions contro il Qarabag)

Liverpool's Italian striker #14 Federico Chiesa celebrates after scoring their third goal during the English Premier League football match between Liverpool and Bournemouth at Anfield in Liverpool, north west England on August 15, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Gattuso sa che, con la penuria di talento di questa Nazionale, ci vorrebbe quasi un miracolo. E se ti serve un miracolo, dove cercarlo se non in Chiesa?

Battute a parte, l’idea del Ct azzurro sembra piuttosto legittima: più che altro bisognerebbe valutare le condizioni e la voglia dell’ala ex Juventus, ora al Liverpool. Certo, se fosse in forma, sarebbe un’arma in più. Ricordiamo che le partite per accedere al Mondiale si terranno il 26 e 31 marzo. La semifinale del 26 sarà contro l’Irlanda del Nord e la finale contro Galles o Bosnia.

Il punto di Nicolò Schira.

Riporta Schira su X

Rino Gattuso sta cercando di convincere Federico Chiesa a tornare nella Nazionale Italiana per le partite dei playoff.

