Gattuso chiama Chiesa: il Ct prova a convincerlo a tornare in Nazionale per i playoff (Schira)

Questa stagione ha messo a referto 23 presenze totali: 16 in Premier League, 1 in Fa Cup, 2 in Carabao Cup e 4 in Champions League, mettendo a segno 3 gol (2 in campionato e 1 in Champions contro il Qarabag)

Gattuso sa che, con la penuria di talento di questa Nazionale, ci vorrebbe quasi un miracolo. E se ti serve un miracolo, dove cercarlo se non in Chiesa?

Battute a parte, l’idea del Ct azzurro sembra piuttosto legittima: più che altro bisognerebbe valutare le condizioni e la voglia dell’ala ex Juventus, ora al Liverpool. Certo, se fosse in forma, sarebbe un’arma in più. Ricordiamo che le partite per accedere al Mondiale si terranno il 26 e 31 marzo. La semifinale del 26 sarà contro l’Irlanda del Nord e la finale contro Galles o Bosnia.

Il punto di Nicolò Schira.

Nazionale, Gattuso chiama Chiesa: i dettagli

Riporta Schira su X

Rino Gattuso sta cercando di convincere Federico Chiesa a tornare nella Nazionale Italiana per le partite dei playoff.

