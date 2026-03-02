La difesa della Juventus è diventata una fondazione benefica per aiutare gli attaccanti avversari (Vaciago)

Su Tuttosport: "Ventuno gol incassati nelle ultime otto. Wesley e Malen restano i grandi rimpianti del mercato bianconero. La Juve è messa male, ma è viva e ha un’anima".

La Juventus ha pareggiato a Roma contro i giallorossi 3-3. La corsa al quarto posto resta avvincente tra le due squadre, con i bianconeri a -4.

Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago scrive sul quotidiano:

E adesso se la giocheranno in una lunga volata: undici partite e ottanta milioni in ballo. Ieri all’Olimpico le due squadre hanno pareggiato in tutto: un gol spettacolare per parte, due regali difensivi a testa. Certo, il rimpianto della Roma è grande, perché se, in un sostanziale spareggio Champions, ti trovi sul 3-1, a meno di un quarto d’ora dalla fine, la devi portare a casa. Tuttavia, a ben vedere, il rimpianto della

Juve è più profondo e strutturale. Perché Wesley è stato trattato in estate. Malen era sul mercato a gennaio, quando Comolli cercava un

centravanti e lo ha preso la Roma. L’esame di coscienza bianconero, che seguirà al pareggio dell’Olimpico non può escludere gli errori, gravi, che sono stati commessi nell’allestire la squadra nelle ultime due sessioni di mercato.

Spalletti deve puntare a un filotto di quelli micidiali. Nelle prossime quattro deve fare dodici punti e arrivare lanciato al trittico Atalanta, Bologna, Milan, nel quale si gioca il quarto posto. Detto che in attacco dovrà arrangiarsi e sperare che il rientrante Vlahovic funzioni come l’arrivo della cavalleria nelle battaglie dell’Ottocento, il suo vero problema è sistemare la difesa. Ventuno gol incassati nelle ultime otto partite sono una statistica assordante. La difesa della Juve, da un mese a questa parte, è diventata una fondazione benefica per aiutare

gli attaccanti avversari. E se la distrazione difensiva è patologica, la mancanza di cattiveria in attacco è altrettanto tossica per i bianconeri. La Juventus è messa male, ma è viva e ha un’anima.