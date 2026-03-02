È il giorno di De Bruyne, torna ad allenarsi con la squadra (Gazzetta)

De Bruyne è di nuovo col Napoli. Oggi si allenerà insieme a tutti gli altri. Comincerà la preparazione in vista della partita col Torino in programma venerdì sera. È una grande notizia anche se, ovviamente, bisognerà valutare la risposta del suo corpo, dei suoi muscoli. Fisicamente sta bene ma è comunque fermo dallo scorso 25 ottobre giorno di Napoli-Inter 3-1. Sei fece male calciando il rigore dell’1-0. È rimasto fermo quattro mesi. Oggi comincia il suo 2026 calcistico e una seconda vita con il Napoli.

Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:

Il calvario è finito. Oggi è il grande giorno del rientro in gruppo di Kevin De Bruyne. A Castel Volturno, Antonio Conte è pronto a riabbracciare la stella belga, ferma ormai da 4 mesi. Kevin si era fermato il 25 ottobre scorso, dopo aver realizzato il rigore del vantaggio contro l’Inter: lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra, che lo ha costretto a operarsi. Dopo mesi di riabilitazione passati in Belgio, De Bruyne la scorsa

settimana è rientrato a Napoli e da oggi potrà cominciare a lavorare con il resto della squadra. La condizione fisica è migliore di ciò che ci si poteva aspettare, come ha ammesso proprio Conte dopo la gara vinta sabato a Verona. Segno che De Bruyne in Belgio ha lavorato bene, con la voglia di tornare subito a disposizione. L’ipotesi di essere convocato per venerdì è reale, ma dovrà sentirsela Kevin. Così come saranno Anguissa e McTominay a dare l’ok definitivo per il match contro il Toro.