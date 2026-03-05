De Laurentiis dirà a Conte che sul mercato non si può scialacquare con acquisti da 40-50 milioni (Pedullà)

Sul suo canale YouTube, il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato dell’incontro tra il tecnico del Napoli Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis che dovrà esserci a fine stagione.

Le parole di Pedullà:

“Il contratto dice che Conte ha un altro anno col Napoli, perché aveva rinnovato. Ma dovranno dirsi determinate cose. Prima cosa: il mercato non si può andare a scialacquare chiedendo sempre operazioni da 40-50 milioni, e questo lo dirà De Laurentiis; il presidente gli chiederà come mai tutti questi infortuni e chiederà una spiegazione perché sta lottando per il quarto posto con tutti quei soldi spesi. Conte chiederà a De Laurentiis quanto vorrà spendere ancora; secondo me il presidente gli dirà che spende in base a quello che ha, ma intanto deve rientrare nei bilanci. Contemporaneamente, dovranno vedere le offerte di Conte, e in questo momento siamo in calma piatta. Il suo terzo anno in panchina sarebbe un evento, quasi mai è accaduto“.