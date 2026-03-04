De Bruyne e Anguissa in campo contro il Torino? Per il Corsport è presto per parlare di minutaggio

De Bruyne si allena, Anguissa era arruolabile già contro l'Hellas, ma Conte ha dimostrato di non voler aver fretta nel reinserirli in squadra per non correre rischi

Il Napoli e Conte aspettano con ansia il rientro in campo di De Bruyne e Anguissa. Un rientro che l’allenatore non ha voluto forzare, così come fatto per Lukaku considerando l’entità degli infortuni dei due calciatori, ma finalmente le notizie che trapelano sono quelle di poterli vedere entrambi nella gara di venerdì contro il Torino allo stadio Maradona. Il Corriere dello Sport scrive

“Sia De Bruyne che Anguissa hanno svolto l’intera seduta d’allenamento con il gruppo. KDB era rientrato dal Belgio tirato a lucido e da lunedì ha ripreso a lavorare con il gruppo a disposizione di Antonio Conte; il camerunese era invece già arruolabile per la partita con l’Hellas, ma lo staff ha scelto la linea della prudenza, preferendo consolidare la condizione piuttosto che forzare i tempi. È presto insomma per parlare di minutaggio, ma l’idea di rivederli tra i convocati per la sfida di venerdì al Maradona contro il Toro è sempre più concreta”.