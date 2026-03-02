Infermeria Napoli, il peggio sembra passato: De Bruyne, Anguissa e McTominay sono attesi in panchina

Potrebbe essere la settimana buona? Nel Napoli lo sperano ma è meglio non illudersi. Troppe ne sono capitate in questa stagione. Repubblica Napoli, con Marco Azzi, scrive che l’obiettivo è portare in panchina venerdì sera- nel match in programma al Maradona contro il Torino – sia De Bruyne sia Anguissa sia McTominay.

Ecco cosa scrive Repubblica.

C’è attesa per i rientri di McTominay, Anguissa e De Bruyne: i tre pezzi novanta che sono quasi pronti per ritornare a disposizione. Dall’infermeria arrivano finalmente dei segnali rassicuranti e il peggio sembra passato. Ma l’ultima parola sarà come sempre di Conte, che da oggi a Castel Volturno si farà un’idea precisa sulle condizioni dei tre centrocampisti. La convocazione di Anguissa dovrebbe essere quasi certa, visto che il leader del Camerun era già stato vicino alla partenza per il Veneto. Ottimismo pure per McTominay, che ha già saltato 4 gare (Como, Roma, Atalanta e Verona) per l’infiammazione al tendine e per la sua indole da guerriero fatica a stare ai box. Sarà lo scozzese però a spiegare se il dolore ha smesso di tormentarlo. Infine De Bruyne, il cui recupero già per venerdì avrebbe del prodigioso. L’obiettivo massimo per il belga e i suoi due compagni di reparto è ripartire dalla panchina, magari proprio col Torino. Il Napoli deve lanciare la volata Champions e ha bisogno di tutti, tifosi compresi.