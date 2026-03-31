Il Napoli non crede a Lukaku, per il dt del Belgio era guarito

La Gazzetta. Il dt del Belgio aveva detto: "La buona notizia è che non ci sono problemi di salute". Dev’esserci un errore, un malinteso, oppure altro.

Il Napoli non crede a Lukaku, il dt del Belgio lo aveva definito guarito

Stamattina alle 11.30 i calciatori del Napoli non impegnati con le Nazionali dovranno rispondere alle convocazioni di Antonio Conte. Ci sarà attesa per Romelu Lukaku che però, stando a quanto filtrato ieri dal Belgio, non dovrebbe presentarsi. A meno di sorprese. La rottura porterebbe alla clamorosa esclusione dalla rosa. Nonostante le parole al miele di Lukaku ieri su Instagram. Ha ricordato il suo forte rapporto col Napoli ma ha aggiunto un dettaglio nuovo. Che poi dettaglio non è: sarebbe ancora infortunato, ci sarebbe un’infiammazione e versamento di liquido vicino alla cicatrice dell’infortunio della scorsa estate. Frase che secondo il Napoli va in contrasto con quanto dichiarato dal direttore tecnico del Belgio. In poche parole, il Napoli non crede a Lukaku. Si prospetta uno scontro tra le parti, un muro contro muro.

Scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:

Il Napoli legge e passa avanti, è disposto ad ascoltare ma non a transigere, e sull”infiammazione e il liquido nel muscolo dell’ileopsoas” trova argomenti di conflitto con quanto dichiarato da Vincent Mannaert direttore tecnico del Belgio il 26 marzo dopo la decisione di Lukaku: “La buona notizia è che non ci sono problemi di salute. Si tratta piuttosto di capire come prepararsi al meglio negli utlimi mesi”. Elementare Watson, dev’esserci un errore, un malinteso, oppure altro.

La versione belga è che non tornerà e che non ci sarebbe alcun ultimatum del Napoli.

Sky dice che Lukaku non risponde a nessuno al telefono.