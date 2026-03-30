Hln: il nuovo infortunio è stato scoperto soltanto in Belgio. L'entourage di Lukaku non sa nulla dell'ultimatum. Notizia che il Napoli avrebbe fatto trapelare ad alcuni giornalisti italiani amici

Dal Belgio: Lukaku non tornerà a Napoli e non c’è alcun ultimatum

Il giornale belga Hln fa il punto della situazione sulla vicenda Lukaku. Scrive che Romelu non rientrerà a Napoli e che non c’è alcun ultimatum del club.

La decisione è stata presa: secondo le nostre informazioni, Romelu Lukaku non tornerà a Napoli per il momento. Rimarrà in Belgio almeno fino alla fine di questa settimana per recuperare dal nuovo infortunio: infiammazione e versamento al muscolo flessore dell’anca. Un infortunio che è stato scoperto solo nel nostro Paese. Questo è anche il motivo per cui Lukaku ha giocato poco con il Napoli nelle ultime settimane.

Se necessario, Lukaku resterà in Belgio anche un po’ più a lungo. ‘Big Rom’ non vuole lasciare nulla al caso e vuole ritrovare la forma migliore in vista del finale di stagione con il Napoli e, ovviamente, dei Mondiali con i Diavoli Rossi.

Tuttavia, a Napoli non ne vogliono sapere nulla. Nei giorni scorsi, i media italiani hanno addirittura parlato di un ultimatum che il club avrebbe imposto a Lukaku: il giocatore avrebbe dovuto presentarsi a Castel Volturno, il centro di allenamento della squadra, al più tardi entro martedì. In caso contrario, sarebbe stato escluso dalla rosa a tempo indeterminato.

L’entourage di Lukaku, tuttavia, insiste di non aver mai ricevuto una notifica ufficiale di tale ultimatum. Il Napoli avrebbe comunicato solo indirettamente, facendo trapelare informazioni sul presunto ultimatum ad alcuni giornalisti italiani amici. Resta quindi da vedere come reagirà il Napoli se il calciatore non si presenterà al club martedì (ossia questa mattina, ndr).