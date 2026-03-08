A Dazn: "Penso alla prestazione, ci sono ancora dieci partite da fare, bisogna prendersi anche quello che di buono abbiamo fatto finora".

Chivu: “Il tocco di mano di Ricci? Mi hanno detto che il Var ha fatto un check, io penso alla prestazione”

Chivu a Dazn dopo il derby perso.

Occasione creata e poi gol subito. Mancata reazione nel primo tempo

“Primo tempo a ritmi bassi, patito il loro gol. Nel secondo tempo abbiamo alzato i giri del motore, qualche occasioni l’abbiamo avuta provato in tutti i modi ad accerchiare quel blocco basso, purtroppo non siamo stati in grado di pareggiare”.

Perché spesso siete arrivati sul fondo e poi siete tornati indietro? Negli ultimi minuti siete stati più pericolosi crossando.

“Questo non vuol dire che abbiamo giocato bene, eravamo sporchi, sempre arrampicati sul fondo. Cross sempre tiro al bersaglio per i loro difensori. Partita un po’ in gestione nel primo tempo, senza dinamicità, loro ci aspettavano bassi, c’è da migliorare, alzare il livello, continuare a fare cose buone fatte finora”.

Primo tempo sotto tono, vi ha sorpreso il Milan? Negli scontri diretti è il primo che non siete riusciti a giocare con la vostra qualità.

“Oggi gli attaccanti un po’ sono mancati, ma questa non è una scusa. Sono contento di loro due, hanno sempre da migliorare. Dovevamo avere più intensità, sfruttare anche gli episodi che non sono andati a nostro favore”.

Il tocco di mano di Ricci, ne stanno parlando tutti.

“Var e Avar hanno fatto il check, non ho nulla da dire. Penso alla prestazione, ci sono ancora dieci partite da fare, bisogna prendersi anche quello che di buono abbiamo fatto finora. È un più sette, dobbiamo continuare con le prestazioni”.