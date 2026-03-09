Calhanoglu si fa male un’altra volta (quindi non succede solo a Napoli): risentimento agli adduttori

Calhanoglu si è fatto male un’altra volta. Il centrocampista turco, probabilmente alla fine della sua esperienza interista, entra ed esce dall’infermeria di Appiano Gentile. Era appena stato dimesso. Ieri non ha giocato il derby, è rimasto in panchina. E stamattina gli hanno diagnosticato un risentimento muscolare agli adduttori. Attenzione però, per l’Inter risentimento è come se fosse uno stiramento. Anche Lautaro ha subito un risentimento ed è fermo da quasi un mese: non gioca in campionato dal 14 febbraio serata della famigerata Inter-Juventus. Quindi anche per il turco potrebbe essere qualcosa di più serio di quello che viene definito risentimento. Certamente salterà l’Atalanta la partita che l’Inter giocherà col braccino. Il pianeta Inter è terrorizzato che si possa riaprire la lotta scudetto e che Chivu possa fare la fine di Simone Inzaghi che in vita sua è un esperto nel dilapidare scudetti già vinti. Ne ha scritto persino la Gazzetta.

Vale la pena fare un’altra osservazione. Questi infortuni, anche con recidiva, non riguardano solo il Napoli. In città vogliono sostituire commissioni d’inchiesta, quando basterebbe iscriversi a un corso serale di preparazione atletica.