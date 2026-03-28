De Bruyne ha colto il punto nella differenza tra sé e Lukaku

Le parole di Nicolò Schira aprono una riflessione interessante su uno degli aspetti più delicati nel calcio moderno: la gestione degli infortuni e il percorso di recupero dei calciatori. Prendendo spunto dal confronto tra Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, emerge un tema chiave spesso sottovalutato: l’importanza della continuità nel processo di riabilitazione.

Se da un lato De Bruyne ha potuto seguire un iter lineare e strutturato, dall’altro la gestione più frammentata di Lukaku — divisa tra contesti diversi — sembra aver inciso sulla stabilità della sua condizione fisica. Un dettaglio che, alla luce delle recenti ricadute, aiuta a leggere in maniera più profonda le difficoltà incontrate dall’attaccante belga nel ritrovare la migliore forma.

#DeBruyne introduce un punto molto rilevante, anche se in modo indiretto:

KDB sottolinea di aver seguito un percorso lineare e completo ad Anversa; mentre #Lukaku ha avuto una gestione “ibrida” tra Belgio e #Napoli. Questo passaggio evidenzia uno degli elementi chiave alla base… https://t.co/ZkmWDMuQz7 — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 28, 2026

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha commentato sul proprio profilo X:

“De Bruyne introduce un punto molto rilevante, anche se in modo indiretto: Kdb sottolinea di aver seguito un percorso lineare e completo ad Anversa; mentre Lukaku ha avuto una gestione ‘ibrida’ tra Belgio e Napoli.

Questo passaggio evidenzia uno degli elementi chiave alla base della situazione attuale: un percorso non continuo può aver inciso sulla qualità del recupero, portando a una condizione non pienamente stabilizzata nel tempo. La mancanza di continuità può tradursi in un recupero parziale e non ottimale con difficoltà nel consolidare la condizione e possibili ricadute (come è effettivamente successo) e relativi problemi persistenti”.