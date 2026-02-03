Home » Approfondimenti » Giustizia, razzismo, cronaca

Trovato e arrestato il tifoso interista che ha lanciato un petardo contro Audero: ha 19 anni e fa parte del gruppo Viking (Repubblica)

Il ragazzo è stato identificato dalle telecamere e dalla polizia scientifica, rintracciato a Milano e portato a San Vittore in attesa di convalida.

Marotta Audero

Db Cremona 01/02/2026 - campionato di calcio Serie A / Cremonese-Inter / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Emil Audero

È stato arrestato dalla Digos un ultrà interista di 19 anni, del gruppo dei Viking: è accusato di aver lanciato il petardo che domenica scorsa ha colpito a una coscia il portiere della Cremonese Emil Audero. È stato arrestato, con provvedimento di flagranza differita.

Trovato chi ha lanciato il petardo ad Audero

La Repubblica riporta:

“Il ragazzo è stato individuato grazie alle analisi incrociate delle immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio con quelle effettuate dalla polizia Scientifica. È stato rintracciato a Milano. Poi portato, dopo gli accertamenti in questura, al carcere di San Vittore in attesa dell’udienza di convalida”.


E prosegue:

“Il tifoso ricoverato, inizialmente accusato di aver lanciato il petardo che ha colpito Audero, invece è romagnolo, dell’Inter club San Marino. È rimasto ferito dopo aver lanciato un altro bengala in campo. Ha 40 anni ed è stato denunciato. Potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni dopo essere stato sottoposto a diverse operazioni: ha perso l’ultima falange dell’indice e del medio, mentre il resto è stato ricostruito e salvato in ospedale a Modena”.

Stop alle trasferte fino al 23 marzo

Scrive, inoltre, il quotidiano:

Per il lancio di quel petardo i tifosi interisti non potranno andare in trasferta per quasi due mesi. Il ministro dell’Interno ha disposto il divieto fino al 23 marzo 2026 e il divieto di vendita, per gli stessi incontri, dei biglietti ai residenti in Lombardia. Salvo però il derby.” 

