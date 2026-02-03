Trovato e arrestato il tifoso interista che ha lanciato un petardo contro Audero: ha 19 anni e fa parte del gruppo Viking (Repubblica)

Il ragazzo è stato identificato dalle telecamere e dalla polizia scientifica, rintracciato a Milano e portato a San Vittore in attesa di convalida.

È stato arrestato dalla Digos un ultrà interista di 19 anni, del gruppo dei Viking: è accusato di aver lanciato il petardo che domenica scorsa ha colpito a una coscia il portiere della Cremonese Emil Audero. È stato arrestato, con provvedimento di flagranza differita.

Trovato chi ha lanciato il petardo ad Audero

La Repubblica riporta:

“Il ragazzo è stato individuato grazie alle analisi incrociate delle immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio con quelle effettuate dalla polizia Scientifica. È stato rintracciato a Milano. Poi portato, dopo gli accertamenti in questura, al carcere di San Vittore in attesa dell’udienza di convalida”.

È stato arrestato dalla digos un ultrà 19enne della curva interista, del gruppo dei Viking: è accusato di aver lanciato il petardo che domenica scorsa ha stordito il portiere Emil Audero durante Cremonese-Inter. Non è lo stesso tifoso romagnolo ricoverato in ospedale, il quale… pic.twitter.com/pfr4KhGSNi — Repubblica (@repubblica) February 3, 2026



E prosegue:

“Il tifoso ricoverato, inizialmente accusato di aver lanciato il petardo che ha colpito Audero, invece è romagnolo, dell’Inter club San Marino. È rimasto ferito dopo aver lanciato un altro bengala in campo. Ha 40 anni ed è stato denunciato. Potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni dopo essere stato sottoposto a diverse operazioni: ha perso l’ultima falange dell’indice e del medio, mentre il resto è stato ricostruito e salvato in ospedale a Modena”.

Stop alle trasferte fino al 23 marzo

Scrive, inoltre, il quotidiano:

“Per il lancio di quel petardo i tifosi interisti non potranno andare in trasferta per quasi due mesi. Il ministro dell’Interno ha disposto il divieto fino al 23 marzo 2026 e il divieto di vendita, per gli stessi incontri, dei biglietti ai residenti in Lombardia. Salvo però il derby.”