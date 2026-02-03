Caso Audero, le possibili sanzioni: sicura la maxi-multa all’Inter, forse il divieto di trasferta
Il punto della stampa. Tuttosport: "È più credibile che il divieto si limiti a qualche gara, forse tre." Corsera: "I tifosi dell’Inter di ritorno a Milano in treno hanno ferito quattro 23enni nordafricani: si potrebbero vietare le trasferte ai nerazzurri "
Dopo il brutto episodio avvenuto durante Cremonese-Inter, con il portiere dei grigiorossi Audero stordito da un petardo lanciato dal settore occupato dagli interisti, ci si aspetta una dura risposta nei confronti del tifo organizzato nerazzurro.. Il punto di Tuttosport, Corsera e Gazzetta.
Le possibili sanzioni al tifo nerazzurro
Si legge su Tuttosport, a firma di Ivan Cardia:
“Domani il giudice sportivo si pronuncerà sui fatti di Cremona: tutto dipende dal referto arbitrale, ma non ci sono dubbi sull’omologazione del risultato, dato che Emil Audero ha proseguito la gara, nonostante il petardo lanciato dal settore ospiti ed esploso a pochi passi da lui. Nessun dubbio anche su eventuali penalizzazioni, mentre una multa salata – 50.000 euro – è scontata.
Quanto ai tifosi, il derby d’Italia è la prossima gara casalinga dell’Inter in campionato: sarebbe un provvedimento esemplare, ma con controindicazioni.
Sul divieto di trasferta
Se non certo, è nell’ordine delle cose: non a caso il Sassuolo ha sospeso la vendita dei ticket per il settore ospiti in vista di domenica. La decisione spetta al ministero dell’Interno guidato da Matteo Piantedosi, che ha da tempo scelto il pugno duro. Rispetto ai precedenti di Roma, Fiorentina, Napoli e Lazio, il Viminale non dovrebbe vietare le trasferte fino a fine stagione, ma è più credibile si limiti a qualche gara, forse tre.”
L’Osservatorio anticipa la riunione
Sulla Gazzetta, a cura di Elisabetta Esposito:
La consueta riunione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, fissata per ogni martedì, è stata infatti anticipata di un giorno proprio per parlare del petardo che ha colpito Audero durante Cremonese-Inter.
Poi le parole di Improta (il presidente dell’Osservatorio, intervenuto ieri a Crc)
Poi, entrando nel merito delle possibili sanzioni, ha aggiunto: «Sicuramente il Giudice Sportivo interverrà con una sanzione economica molto salata all’Inter. Chiusura della Curva? È una valutazione che non credo possa essere presa in considerazione dalla giustizia sportiva. Il divieto di trasferta, invece, lo stiamo valutando in queste ore, anche sulla base di alcuni referti medici che ci devono arrivare da Cremona.»
I teppisti nerazzurri hanno continuato coi disordini
Sul Corsera:
Altri disordini hanno coinvolto, sempre domenica sera, un gruppo di tifosi dell’Inter di ritorno a Milano in treno: ad avere la peggio quattro 23enni nordafricani rimasti feriti negli scontri con gli ultrà nerazzurri. La giustizia sportiva è pronta a fare il suo corso: il giudice sportivo si esprimerà domani e potrà valutare solo la chiusura di un settore dello stadio di San Siro, è probabile una multa salata per il club. La decisione verrà presa in base a quanto scritto dall’arbitro nel referto di fine partita.
Lo scoppio del petardo su Audero è stato è oggetto di approfondimenti anche del Viminale. La linea dura del ministro Piantedosi è chiara e potrebbe andare nella direzione di un divieto di trasferta per i nerazzurri.