Caso Audero, le possibili sanzioni: sicura la maxi-multa all’Inter, forse il divieto di trasferta

Il punto della stampa. Tuttosport: "È più credibile che il divieto si limiti a qualche gara, forse tre." Corsera: "I tifosi dell’Inter di ritorno a Milano in treno hanno ferito quat­tro 23enni nor­da­fri­cani: si potrebbero vietare le trasferte ai nerazzurri "

Dopo il brutto episodio avvenuto durante Cremonese-Inter, con il portiere dei grigiorossi Audero stordito da un petardo lanciato dal settore occupato dagli interisti, ci si aspetta una dura risposta nei confronti del tifo organizzato nerazzurro.. Il punto di Tuttosport, Corsera e Gazzetta.

Le possibili sanzioni al tifo nerazzurro

Si legge su Tuttosport, a firma di Ivan Cardia:

“Domani il giudice sportivo si pronuncerà sui fatti di Cremona: tutto dipende dal referto arbitrale, ma non ci sono dubbi sull’omologazione del risultato, dato che Emil Audero ha proseguito la gara, nonostante il petardo lanciato dal settore ospiti ed esploso a pochi passi da lui. Nessun dubbio anche su eventuali penalizzazioni, mentre una multa salata – 50.000 euro – è scontata.

Quanto ai tifosi, il derby d’Italia è la prossima gara casalinga dell’Inter in campionato: sarebbe un provvedimento esemplare, ma con controindicazioni.

Sul divieto di trasferta

Se non certo, è nell’ordine delle cose: non a caso il Sassuolo ha sospeso la vendita dei ticket per il settore ospiti in vista di domenica. La decisione spetta al ministero dell’Interno guidato da Matteo Piantedosi, che ha da tempo scelto il pugno duro. Rispetto ai precedenti di Roma, Fiorentina, Napoli e Lazio, il Viminale non dovrebbe vietare le trasferte fino a fine stagione, ma è più credibile si limiti a qualche gara, forse tre.”

L’Osservatorio anticipa la riunione

Sulla Gazzetta, a cura di Elisabetta Esposito:

La consueta riunione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, fissata per ogni martedì, è stata infatti anticipata di un giorno proprio per parlare del petardo che ha colpito Audero durante Cremonese-Inter.

Poi le parole di Improta (il presidente dell’Osservatorio, intervenuto ieri a Crc)

Poi, entrando nel merito delle possibili sanzioni, ha aggiunto: «Sicuramente il Giudice Sportivo interverrà con una sanzione economica molto salata all’Inter. Chiusura della Curva? È una valutazione che non credo possa essere presa in considerazione dalla giustizia sportiva. Il divieto di trasferta, invece, lo stiamo valutando in queste ore, anche sulla base di alcuni referti medici che ci devono arrivare da Cremona.»

I teppisti nerazzurri hanno continuato coi disordini

Sul Corsera:

Altri disor­dini hanno coin­volto, sem­pre dome­nica sera, un gruppo di tifosi dell’Inter di ritorno a Milano in treno: ad avere la peg­gio quat­tro 23enni nor­da­fri­cani rima­sti feriti negli scon­tri con gli ultrà neraz­zurri. La giu­sti­zia spor­tiva è pronta a fare il suo corso: il giu­dice spor­tivo si espri­merà domani e potrà valu­tare solo la chiu­sura di un set­tore dello sta­dio di San Siro, è pro­ba­bile una multa salata per il club. La deci­sione verrà presa in base a quanto scritto dall’arbi­tro nel referto di fine par­tita.

Lo scop­pio del petardo su Audero è stato è oggetto di appro­fon­di­menti anche del Vimi­nale. La linea dura del mini­stro Pian­te­dosi è chiara e potrebbe andare nella dire­zione di un divieto di tra­sferta per i neraz­zurri.