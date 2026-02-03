Audero, il Viminale vieta le trasferte per gli interisti fino al 23 marzo (e non per tutta la stagione)

È arrivata la decisione del Viminale riguardo il divieto di trasferta per i supporters nerazzurri dopo gli spiacevoli fatti di Cremona.

Inter, ecco la decisione del Viminale

Si legge su SportMediaset:

Divieto di trasferta per i tifosi dell’Inter fino al 23 marzo 2026, nonché il divieto di vendita, per gli stessi incontri, dei biglietti ai residenti in Lombardia. Questo il provvedimento disposto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dopo il lancio del petardo in occasione della trasferta di domenica a Cremona che ha colpito il portiere della Cremonese Emil Audero. “Il provvedimento – informa il Viminale – è finalizzato a garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e a prevenire il ripetersi di episodi che possano compromettere il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive”. Resta escluso dalle misure l’incontro Milan-Inter dell’8 marzo, in considerazione del fatto che non ci saranno movimenti di tifoserie.