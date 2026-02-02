Toni Nadal: “Alcaraz ha battuto Djokovic rallentando il gioco, ormai è maturo”

Lo zio-coach di Rafa sul Paìs: "Ha usato una tattica più costante, ha ridotto l'intensità dei suoi colpi e ha permesso agli scambi di durare un po' più a lungo"

“Non c’è dubbio che Djokovic rimanga un concorrente straordinario, un combattente nato e uno sportivo esemplare nella sua estrema concentrazione e nella sua instancabile disciplina. Ma il tempo si fa sentire”. E se c’è un modo in cui Alcaraz lo ha battuto, è con una nuova – inedita – maturità, nota Toni Nadal nella sua rubrica su El Paìs. Perché lo ha battuto rallentando.

“Sapevamo tutti, e più di chiunque altro i due protagonisti, che l’unica possibilità di vittoria per il giocatore più decorato della storia risiedeva in una partita veloce, in cui avrebbe potuto giocare in modo quasi impeccabile e in cui, tra l’altro, Carlos non era al suo meglio”.

“Ben presto abbiamo visto come Alcaraz ha calmato il suo gioco, ha usato una tattica più costante, ha ridotto l’intensità dei suoi colpi e ha permesso agli scambi di durare un po’ più a lungo. Mentre il giocatore di Belgrado esauriva le opzioni per spodestare il numero uno del mondo, lo spagnolo si è dimostrato di gran lunga superiore al suo avversario, vincendo i successivi tre set e assicurandosi una vittoria che ha completato la sua corsa ai quattro titoli del Grande Slam, diventando il giocatore più giovane di sempre a fare questa impresa”.