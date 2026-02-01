Vince Alcaraz (anche senza Ferrero): si conferma il numero uno del tennis. Chapeau Djokovic

A 22 anni, ha vinto sette Slam (e li ha vinto tutti): tre degli ultimi quattro e a Wimbledon ha perso in finale. Solo applausi per Djokovic

Ha vinto Alcaraz. Che si aggiudica per la prima volta gli Australian Open. E si conferma il tennista più forte del mondo, non solo perché è il numero uno. A 22 anni, ha già vinto sette Slam: due volte Parigi, due Wimbledon, due gli Us Open e ora anche gli Australian Open. Li ha vinti tutti. Ha battuto Djokovic in quattro set dopo aver perso il primo 6-2 e ha vinto al quarto 7-5. Troppa differenza di età e quindi di energie fisiche tra i due. Il serbo ha giocato la ormai solita partita straordinaria. Primo set eccellente, poi Carlos ha capito che non era il caso di continuare a tenere solo il palleggio. Ha cominciato a variare, a rallentare, ad angolare, a fare sfoggio delle sue celebri smorzate. E progressivamente ha piegato la resistenza dell’avversario che era alla ricerca del record assoluto di vincere il 25esimo Slam.

Alcaraz è sempre più numero uno del mondo. Ha approfittato della sconfitta di Sinner in semifinale (battuto da Djokovic) e per un po’ non ci sarà discussione sulla testa della classifica. Ovviamente il tennis, come ogni sport, è anche e sempre questione di motivazioni. Il 2026 del tennis a livello di Slam inizia com’era finito: con una vittoria dello spagnolo di Murcia. Che ha vinto tre degli ultimi quattro Slam, ha perso solo Wimbledon di cui ha giocato la finale (contro Sinner).