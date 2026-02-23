Sky, rientro in vista per De Bruyne. Potrebbe essere disponibile per il Torino
Conte lo ha ritrovato in buone condizioni atletiche e la prossima settimana spera di poterlo riaggregare al gruppo.
121 giorni dopo l’infortunio contro l’Inter, Kevin De Bruyne è tornato a Castelvolturno. Conte lo ha ritrovato in buone condizioni atletiche e la prossima settimana spera di poterlo riaggregare al gruppo. Non c’è ancora una data per il ritorno in campo col Napoli, ma un’ipotesi plausibile è che il belga possa tornare a disposizione contro il Torino.
Evidentemente deve essergli mancato parecchio mangiare italiano mentre era ad Anversa. Oggi a pranzo Kevin De Bruyne è stato ospite di “White Chill Out Lungomare“, ristorante di pesce a Pozzuoli dove nei mesi scorsi sono stati avvisati anche altri calciatori del Napoli.