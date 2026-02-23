Sky, rientro in vista per De Bruyne. Potrebbe essere disponibile per il Torino

121 giorni dopo l’infortunio contro l’Inter, Kevin De Bruyne è tornato a Castelvolturno. Conte lo ha ritrovato in buone condizioni atletiche e la prossima settimana spera di poterlo riaggregare al gruppo. Non c’è ancora una data per il ritorno in campo col Napoli, ma un’ipotesi plausibile è che il belga possa tornare a disposizione contro il Torino.

Francesco Modugno in collegamento a Sky Sport riferisce: “C’è una seconda fase di riatletizzazione da continuare, però i segnali sono incoraggianti. È impossibile stillare tabelle precise, però c’è la possibilità che dalla prossima possa riaggregarsi al gruppo. Poi c’è la sfida col Torino che può rappresentare quanto meno un obbiettivo per provarci. Un rientro vicino. De Bruyne si è presentato magro, con lo staff che lo ha seguito ad Anversa. Ora c’è un programma condiviso da continuare qui a Castel Volturno. Anche lui ha percepito il malumore nello spogliatoio e della preoccupazione per gli avvenimenti e la lotta per la Champions”