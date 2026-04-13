La Gazzetta boccia i cambi di Conte, un difensore in meno avrebbe aiutato

Il Napoli non sfonda: Anguissa ingolfato e McTominay in periferia. Questo il riassunto dell’assurdo pomeriggio vissuto ieri dalla formazione di Conte a Parma. Una partita che si preannunciava difficile, ma che è diventata un incubo dopo appena 30 secondi con il gol lampo di Strafezza. Una salita infinita per gli azzurri che sono riusciti a rimanere compatti senza strafare e rimettere in pista la gara pareggiando. Quello che serviva però per sfondare il muro della difesa del Parma era qualcuno che saltasse l’uomo e il Napoli ce l’ha, Allison, peccato che il suo ingresso sia avvenuto forse troppo tardi. Questo in sintesi il commento della Gazzetta dello Sport che mette 5,5 in pagella al tecnico azzurro Antonio Conte

5,5 Conte: Lo svantaggio immediato mette tutto in salita: Napoli lucido nell’assalto ma un difensore in meno forse avrebbe aiutato.

Il Napoli dunque ha giocato con pochi uomini in avanti, capaci di affondare in area e svincolarsi dalla morsa degli avversari. Non a caso il voto più basso è per Juan Jesus che però resta in campo a lungo nonostante la sua prestazione deludente.

5 Juan Jesus: Legge male il primo lancio e lascia via libera a Strefezza: erroraccio. E fatica su quel lato, tanto che Conte lo toglie dopo un tempo.

Un Napoli forse troppo rilassato in campo contro un Parma agguerrito, poco concentrato nell’inseguire il sogno scudetto che a questo punto appare essere un’illusione, come ha detto lo stesso Conte a fine partita. I migliori della partita sono stati senza dubbio Alisson e McTominay, ma la loro prestazione non è bastata per portare a casa una vittoria che doveva rappresentare l’inizio della rimonta sull’Inter.

Voto basso anche per Buongiorno, solo 5,5 I primi venti minuti Elphege è un incubo su ogni duello. Poi gli prende le misure ma sicuro non lo è mai