È fermo da 120 giorni. Si è operato e ha fatto la rieducazione. Ora si passerà alla riatletizzazione, poi verrà il momento degli allenamenti in gruppo

De Bruyne in campo tra tre settimane sarebbe un evento, meglio andarci cauti (Gazzetta)

Kevin De Bruyne è atteso a Napoli per riprendere a lavorare. Quanto gli servirà per tornare a disposizione di Conte e dei compagni? Tre settimane? Un mese? Un mese e mezzo? Lo dirà il giorno per giorno, lo diranno i suoi muscoli, la risposta che avranno alle sollecitazioni cui saranno sottoposti. Ovviamente il belga ha in testa i Mondiali: sono l’appuntamento della stagione. La stagione col Napoli ormai volge al termine e chissà se l’anno prossimo sarà ancora in azzurro.

Scrive la Gazzetta con Antonio Giordano:

Qualcosa sta cambiando (forse), perché – non è un miraggio e neanche una suggestione – Kevin De Bruyne viene annunciato in arrivo.

È passato un tempo lunghissimo – 120° giorno, stasera – dall’infortunio con l’Inter e in questi quattro mesi ci sono stati l’intervento ad Anversa, la rieducazione, i primi passi che accompagnano al rientro: ora, si passerà alla riatletizzazione, poi verrà il momento degli allenamenti in gruppo. Non avendo altro da fare che votarsi alla scaramanzia, il Napoli ci va cauto, però un De Bruyne che si ripresenta in campo tra tre settimane sarebbe un evento; un po’ come Anguissa, che spera di fare prima.