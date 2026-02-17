Orban squalificato due giornate per espressioni ingiuriose: salterà la sfida contro il Napoli
L'attaccante nigeriano del Verona, autore di un gol sul rigore nel match d'andata, salterà la gara del 28 febbraio contro il Napoli
Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo Mastrandrea e una riguarda il Napoli in prima persona: Orban, attaccante del Verona, è stato espulso nel corso del match contro il Parma per espressioni ingiuriose. Risultato? 2 giornate di squalifica che gli faranno saltare il match contro gli azzurri del 28 febbraio.
Orban squalificato, i dettagli
Si legge sul sito della Serie A:
Squalifica per due giornate effettive di gara
Orban Gift Emmanuel (Hellas Verona): per avere, all’11° del primo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa al Direttore di gara.
