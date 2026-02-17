Home » Approfondimenti » Giustizia, razzismo, cronaca

Orban squalificato due giornate per espressioni ingiuriose: salterà la sfida contro il Napoli

L'attaccante nigeriano del Verona, autore di un gol sul rigore nel match d'andata, salterà la gara del 28 febbraio contro il Napoli

Napoli-Verona Orban

Ni Napoli 07/01/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Hellas Verona / foto Nicola Ianuale/Image Sport nella foto: gol Gift Orban

Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo Mastrandrea e una riguarda il Napoli in prima persona: Orban, attaccante del Verona, è stato espulso nel corso del match contro il Parma per espressioni ingiuriose. Risultato? 2 giornate di squalifica che gli faranno saltare il match contro gli azzurri del 28 febbraio.

Orban squalificato, i dettagli

Si legge sul sito della Serie A:

Squalifica per due giornate effettive di gara

Orban Gift Emmanuel (Hellas Verona): per avere, all’11° del primo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa al Direttore di gara.

